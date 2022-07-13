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Дмитро Комаров продав свій рідкісний спорткар: скільки грошей виручив на допомогу для ЗСУ
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Мандрівник Дмитро Комаров організував благодійний аукціон, на якому продав свій автомобіль. Усі виручені кошти телеведучий направить на потреби української армії.
Так, Дмитро Комаров оголосив про старт аукціону в свій день народження, 17 червня. Відтак, телеведучий пустив з молотка свій рідкісний автомобіль Chrysler Crossfire. І вчора, 12 липня, він передав чорний спорткар новим власникам. Про це шоумен розповів на своїй сторінці в Instagram.
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Покупцем стала група United Invest Team, яка займається інвестиціями в цінні папери та криптовалюту. Компанія віддала за спортивне купе рекордну суму – мільйон гривень.
Усі виручені кошти будуть передані на ЗСУ, причому Дмитро Комаров пообіцяв надати детальний звіт щодо їх використання.
Купе Chrysler Crossfire – справді рідкісна модель в Україні. Спорткар виконаний у ретро-стилі – його дизайн витриманий на кшталт 30-х років.
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