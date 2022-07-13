Дмитро Комаров продав свій рідкісний спорткар: скільки грошей виручив на допомогу для ЗСУ

Мандрівник Дмитро Комаров організував благодійний аукціон, на якому продав свій автомобіль. Усі виручені кошти телеведучий направить на потреби української армії.

Так, Дмитро Комаров оголосив про старт аукціону в свій день народження, 17 червня. Відтак, телеведучий пустив з молотка свій рідкісний автомобіль Chrysler Crossfire. І вчора, 12 липня, він передав чорний спорткар новим власникам. Про це шоумен розповів на своїй сторінці в Instagram.

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Покупцем стала група United Invest Team, яка займається інвестиціями в цінні папери та криптовалюту. Компанія віддала за спортивне купе рекордну суму – мільйон гривень.

Усі виручені кошти будуть передані на ЗСУ, причому Дмитро Комаров пообіцяв надати детальний звіт щодо їх використання.

Купе Chrysler Crossfire – справді рідкісна модель в Україні. Спорткар виконаний у ретро-стилі – його дизайн витриманий на кшталт 30-х років.

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