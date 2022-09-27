Відтепер на Кубі дозволені одностатеві шлюби

На національному референдумі Куби більшість проголосувала за новий сімейний кодекс. Він дозволяє представникам ЛГБТК одружуватися та усиновлювати дітей. Тож Куба у такий спосіб легалізувала одностатеві шлюби. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

74,1% з усіх громадян, які мали право голосувати, взяли участь в опитуванні. Про це повідомляє видання CNN й називає цей референдум історичним.

І ще: Науковці підрахували, скільки мурах проживає на Землі та визначили їхню загальну вагу

Серед усіх, хто голосував, 94% (майже 4 мільйони громадян) проголосували ЗА легалізацію одностатевих шлюбів.

легалізацію одностатевих шлюбів. Проти – 1,95 мільйона громадин.

Відомо, що гомосексуальні стосунки були легалізовані на Кубі ще у 1979 році. Проте це не означало, що представники ЛГБТК на Кубі не стикалися з дискримінацією.

До теми: Україна увійшла у ТОП 3 світових лідерів з використання криптовалюти