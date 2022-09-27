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Відтепер на Кубі дозволені одностатеві шлюби

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Відтепер на Кубі дозволені одностатеві шлюби - фото 1

На національному референдумі Куби більшість проголосувала за новий сімейний кодекс. Він дозволяє представникам ЛГБТК одружуватися та усиновлювати дітей. Тож Куба у такий спосіб легалізувала одностатеві шлюби. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

74,1% з усіх громадян, які мали право голосувати, взяли участь в опитуванні. Про це повідомляє видання CNN й називає цей референдум історичним.

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  • Серед усіх, хто голосував, 94% (майже 4 мільйони громадян) проголосували ЗА легалізацію одностатевих шлюбів.
  • Проти – 1,95 мільйона громадин.

Відомо, що гомосексуальні стосунки були легалізовані на Кубі ще у 1979 році. Проте це не означало, що представники ЛГБТК на Кубі не стикалися з дискримінацією.

Відтепер на Кубі дозволені одностатеві шлюби - фото 513678

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