Науковці підрахували, скільки мурах проживає на Землі та визначили їхню загальну вагу

Учені з Університету Юліуса Максиміліана (JMU) обурилися, що немає точних досліджень про загальну кількість мурах на планеті та взялися самостійно вивчати це питання. Ось що їм вдалося з'ясувати.

Результати дослідження свідчать, що на Землі налічується майже 20 квадрильйонів мурах. Цю цифру важко уявити звичайній людині. Словом, це число 20 із ще з 15 нулями. Таким чином, наша планета вміщує мурах у 2000 разів більше, ніж є зірок у нашій галактиці, пише ScienceAlert.

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Далі вчені підрахували загальну вагу всіх мурах на Землі – вона склала близько 12 мільйонів тонн. А це більше від загальної маси всіх диких птахів та ссавців разом узятих, а також становить 20% від біомаси людства.

На сьогодні зафіксовано близько 16 тисяч видів та підвидів мурах. Натомість величезну кількість ще не визначено вченими. Ці маленькі комахи мають високий рівень соціальної організації, що дозволяє їм колонізувати майже всі екосистеми та регіони по всьому світу. Дослідники Університету Юліуса Максиміліана виявили, що мурахи в основному сконцентровані в тропіках. У лісах і пустелях їх набагато більше, ніж у міському середовищі, а от у полярних регіонах комахи практично відсутні.

Насправді дослідження зроблено не з цікавості – мурахи відіграють величезну роль у своїх екосистемах. Ці маленькі комахи розносять насіння і збагачують ґрунт, руйнують органічний матеріал, створюють місце існування для інших тварин і складають важливу частину харчового ланцюга. Тому вчені впевнені, що дуже важливо розуміти, за яким принципом вони поширюються, і як на них може вплинути зміна клімату.

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