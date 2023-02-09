Відтепер Megogo в Польщі – компанія пропонує спеціальні тарифи для українців

Польща стала чотирнадцятим ринком, де українська компанія надаватиме свої послуги.

Офіс компанії у Варшаві очолив Артур Пацула, який раніше працював у The Walt Disney Company, Sony Music Poland та Solopan, повідомляє AIN.ua.

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Впродовж останніх місяців ми ретельно готували запуск медіасервісу. ТБ-пакети передплат охоплюватимуть усі провідні канали польського ринку, такі як TVN, Polsat, TV Puls, TV4, Stopklatka TV, Zoom TV. Каталог фільмів у різноманітному ціновому діапазоні зібраний завдяки плідній співпраці з партнерами з польського та міжнародного ринку", – каже Артур Пацула.

Пропозиція сервісу в першу чергу включає пакети телебачення з інтерактивними функціями, а також бібліотеку фільмів та серіалів, яка буде поповнюватись.

Крім того, MEGOGO підготував додаткову пропозицію для всіх українців, які знаходяться на території Польщі. Глядачам доступні 70 популярних українськомовних телеканалів у спеціальному пакеті "ТБ і Кіно UA".

Також MEGOGO Voice, власна студія медіасервісу, підготувала польськомовні озвучки для українських фільмів та серіалів. Вже доступні стрічки "Джек і Лондон", "Любов і блогери", серіал "Брюс" та інші. Таким чином компанія хоче сприяти культурному обміну між країнами.

Вартість ТБ-пакетів передплат:

"Стартова" – 9,99 злотих

"Оптимальна" – 29,99 злотих

"Максимальна" – 39,99 злотих

"ТБ і Кіно UA" – 14,99 злотих

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