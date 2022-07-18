"Нова пошта" планує відкритися закордоном у Польщі, Словаччині та Румунії

Українська компанія "Нова пошта" має у планах вихід на міжнародний ринок доставлення. Читайте далі та дізнайтеся, яка країна стане першою, де з'явиться офіс "Нової пошти"!

"Нова пошта" планує вийти на міжнародний ринок і хоче відкрити польський офіс до кінця 2022 року. Про це розповіла Олена Плахова, директорка "Нової пошти" з управління репутацією, в інтерв'ю виданню Liga.net.

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Компанія "Нова пошта" пояснює, що українські переселенці потребують послуг їхньої компанії за кордоном.

"Насамперед ми будемо виходити в ті країни, що межують з Україною: Польща, Словаччина, Румунія. Це буде перший етап, а далі ми дивитимемось, як воно там просувається, і вже плануватимемо другий етап та інші країни", – розповіла Олена Плахова.

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