Відтепер грот Санта Клауса у Фінляндії – це бомбосховище

Парк Санти розташований на спеціальному об'єкті, який побудували після світових воєн. Зараз його знову будуть застосовувати, як і планувалася раніше. Читайте далі та дізнайтеся подробиці.

У виданні EuroNews повідомили, що у Фінляндії грот Санта Клауса знову буде використовуватися, як бомбосховище.

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Приміщення, де розташований тематичний парк Санти, – це бомбосховище, яке розраховане витримати бомбардування, хімічну, ядерну атаку. Цей об'єкт може вмістити 3 600 осіб. Для них тут є навіть криниця з питною водою, ліжка, аптечки, обладнання, за допомогою якого можна буде прокласти тунель на поверхню, якщо все обвалиться.

Цікаво, що у Фінляндії є таких приблизно 50 000 об'єктів, які у мирний час виконують буденні функції (басейни, спортзали, гаражі тощо), а за потреби можуть стати сховищами для близько 80% мешканців країни. Загалом населення становить 5,5 мільйонів.

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