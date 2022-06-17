У литовських школах викладатимуть українську мову для біженців

Викладання української мови запровадили в литовських школах. Це передбачено для дітей, які тимчасово перебувають у Литві у зв'язку з військовою агресією росії в Україні. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

5 уроків на тиждень маленькі українці вивчатимуть рідну мову в литовських школах. Про це повідомив Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України у своїх соцмережах.

І ще: У Франції вийшов журнал з українськими фігуристами на обкладинці

Сергій Шкарлет обговорив із Юргітою Шюгждінієне (міністром освіти, науки і спорту Литовської Республіки) процес організації навчання українських дітей, які були вимушені тікати від війни у Литву. Міністри домовилися про подальшу співпрацю, створення спільної робочої групи для координації актуальних освітніх питань та обговорили організацію проведення НМТ.

"Юргіта Шюгждінієне запевнила, що Міністерство освіти, науки і спорту Литви й надалі сприятиме створенню умов для навчання українських дітей", – розповів Сергій Шкарлет.

До теми: Польща вже побудувала 140 кілометрів стіни на кордоні з Білоруссю