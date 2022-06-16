У Франції вийшов журнал з українськими фігуристами на обкладинці

Французьке спортивне видання Patinage, яке спеціалізується на фігурному катанні звернуло увагу на фігуристів з України. Зокрема, українці постали на обкладинці свіжого номера журналу.

Так, йдеться про українських спортсменів Олександру Назарову та Максима Нікітіна. Саме вони прикрасили обкладинку 166-го випуску Patinage.

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Випущений номер є благодійним. Усі виручені кошти з його продажу направлять французьким організаціям, клубам та структурам, які дали прихисток українським спортсменам і допомагають їм готуватися до змагань. Зокрема, гроші повинні допомогти створити комфортні умови для тренувань фігуристів з України.

Крім цього, у Patinage організували благодійний продаж фотографій фігуристів. Тож усі охочі уболівальники та фани можуть долучитися до доброї справи, придбавши знімки своїх фаворитів.

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