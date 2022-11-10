Відтепер доступна доставка з українських інтернет-магазинів до Польщі від Meest

Міжнародна поштово-логістична компанія Meest буде здійснювати доставляння посилок до Польщі з українських інтернет-магазинів. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Відомо, що першим партнером поштової компанії став магазин Rozetka, у якому ви можете замовити товари для дому, одяг, взуття, засоби гігієни, товари для дітей, спорту, туризму тощо.

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Наразі компанія працює лише з корпоративними клієнтами, проте працює над тим, щоб була й можливість доставлення товарів малого й середнього бізнесу. Також планують у майбутньому доставляти не лише в Польщу, а розширити географію доставки.

Зауважте, що відправлення здійснюють за стандартними тарифами оператора. Є обмеження – вартість посилки не має перевищувати 150 євро, адже діють митні обмеження Єврозони.

Товар оплачуйте банківською карткою й оформлюйте доставку до найближчого пункту видачі або поштомата. Вже коли посилка надійде до Польщі, то можна буде уточнити спосіб доставки.

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