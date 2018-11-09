Відсутня ланка: трейлер чарівного мультфільму

У мережі з'явився трейлер до нового мультфільму "Відсутня ланка" (Missing Link) від творців "Сімейки монстрів". Дивіться перший трейлер мультику онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Laika презентувала перший трейлер нового мультфільму "Відсутня ланка", прем'єра якого запланована вже на 5 квітня 2019 року. Режисерське крісло зайняв Кріс Батлер, який працював над мультиками "Паранорман" та "Кубо і легенда самурая".

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Сюжет розповідає про містера Фроста, який раптово знаходить "відсутню ланку" в еволюції. Виявляється, що ця ланка є доволі великою, важкою та дуже милою. А все тому, що у містера Ланки зріст у 2,5 м, а його вага близька до 280 кг. Пухнастий добрий персонаж уміє не лише розвеселити, а й читати і писати.

Озвучкою нового доброго мультфільму займались Зої Салдана, Х'ю Джекман, Емма Томпсон, Стівен Фрай та інші.

Відсутня ланка: дивитись трейлер мультфільму онлайн:

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