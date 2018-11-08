Секрети домашніх тварин 2: опубліковано трейлер мультфільму

Виробництвом мультфільму займається студія Illumination. Головним героєм стрічки є джек-расел-тер'єр Макс.

У мережі з'явився трейлер мультфільму "Секрети домашніх тварин 2", виробництвом якого займається студія Illumination. Режисером проекту виступив Кріс Рено, який зняв дві частини мультфільму "Гидкий Я".

І ще: Різдвяні хроніки: трейлер святкового фільму з Куртом Расселом

За сюжетом мультфільму, головний герой джек-расел-тер'єр Макс опиняється в приймальні у ветеринара. Там його оточують божевільні тварини. Залишається чекати прем’єри, щоб дізнатися чим закінчиться уся ця історія.

У прокат анімаційна стрічка вийде влітку 2019 року.

Секрети домашніх тварин 2 – дивіться трейлер мультфільму онлайн:

Читайте також: Камуфляж та шпигунство: дивіться трейлер крутого мультфільму