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Секрети домашніх тварин 2: опубліковано трейлер мультфільму

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Секрети домашніх тварин 2 - фото 1
Секрети домашніх тварин 2 / Кадр з мультфільму

Виробництвом мультфільму займається студія Illumination. Головним героєм стрічки є джек-расел-тер'єр Макс.

У мережі з'явився трейлер мультфільму "Секрети домашніх тварин 2", виробництвом якого займається студія Illumination. Режисером проекту виступив Кріс Рено, який зняв дві частини мультфільму "Гидкий Я".

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За сюжетом мультфільму, головний герой джек-расел-тер'єр Макс опиняється в приймальні у ветеринара. Там його оточують божевільні тварини. Залишається чекати прем’єри, щоб дізнатися чим закінчиться уся ця історія.

У прокат анімаційна стрічка вийде влітку 2019 року.

Секрети домашніх тварин 2 – дивіться трейлер мультфільму онлайн:

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Джерело: youtube
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