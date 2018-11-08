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Мауглі: Netflix показав захопливий трейлер фільму

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Роль Мауглі виконав Роен Чанду - фото 1
Роль Мауглі виконав Роен Чанду / MensXP.com

Сервіс Netflix опублікував трейлер фільму Мауглі (Mowgli: Legend of the Jungle), знятого за мотивами книги Редьярда Кіплінга.

Режисером стрічки Мауглі став Енді Серкіс, який також зіграв у ньому ведмедя Балу.

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Роль самого Мауглі виконав Роен Чанду. Озвучують ролі в стрічці актори Крістіан Бейл (пантера Багіра), Бенедикт Камбербатч (тигр Шерхан) і Кейт Бланшетт (пітон Каа). Прем'єра фільму намічена на 7 грудня цього року на сервісі Netflix.

Раніше повідомлялося, що в мережі з'явився трейлер мультфільму Таємне життя домашніх тварин-2 від студії Illumination. Режисером цього проекту став Кріс Рено, який зняв дві частини мультфільму "Нікчемний Я".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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