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Відроджена Lancia 037 дебютувала на Раллі Монте-Карло

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Відроджений автомобіль проїхав на Раллі Монте-Карло - фото 1
Відроджений автомобіль проїхав на Раллі Монте-Карло

Культова Lancia 037, яка стала останнім задньопривідним ралі-каром "групи Б", отримала наступника. Ним став сучасний спорткар Kimera Evo37, створений стартапом Kimera Automobili.

У роботі над рестомодом брали участь навіть проєктувальники оригінального купе Lancia, а ідейний послідовник купе 037 також відзначився участю в ралі – нехай і не в бойовому режимі, але Kimera Evo37 проїхала по допу 90-го в історії Ралі Монте-Карло, пише Largus.

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За кермо 500-сильного рестомоду сів глава автоспортивного підрозділу Pirelli Маріо Ізола, а його штурманом став чемпіон WRC сезону 2003 Петтер Сольберг. Італо-норвезький екіпаж проїхав у демо-режимі одну зі спецділянок гонки, щоб у такий спосіб відзначити 150-річчя шинної компанії. Kimera Evo37 у спеціальній біло-червоно-жовто-чорній лівреї стала одним із героєм гонки в Монако, а також учасником одразу трьох ювілеїв: 150-річчя Pirelli, 50-річчя WRC та 90-річчя Ралі Монте-Карло.

Відроджена Lancia 037 дебютувала на Раллі Монте-Карло - фото 493315
Відроджена Lancia 037 дебютувала на Раллі Монте-Карло - фото 493312
Відроджена Lancia 037 дебютувала на Раллі Монте-Карло - фото 493314

Крім того, наступного року виповнюється 40 років з моменту перемоги німця Вальтера Рьорля на Ралі Монте-Карло за кермом оригінальної Lancia 037 – останньої задньопривідної машини, яка вигравала чемпіонат світу.

Відроджена Lancia 037 дебютувала на Раллі Монте-Карло - фото 493313
Відроджена Lancia 037 дебютувала на Раллі Монте-Карло - фото 493311

Нагадаємо, тираж Kimera Evo37 складає лише 37 екземплярів вартістю від 480 тисяч євро. Машина отримала 2,2-літровий бензиновий турбомотор потужністю близько 500 кінських сил, 6-ступінчасту механічну коробку передач, задній привід, підвіску Ohlins, гальма Brembo та вуглепластиковий кузов, дизайн якого стилізований під класичну Lancia 037.

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