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Відро для сміття зробило сексуальне фото моделі вірусним
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Гаряча модель створила вірусне фото за допомогою сміттєвого відра і ліхтарика. Як їй це вдалося, дівчина показала на своїй сторінці в Instagram.
Модель Кімберлі стала популярною завдяки ефектним знімкам і ще більш незвичним підготовчим процесам. Цього разу красуня створила студійне фото за допомогою сміттєвого відра і ліхтарика. На фото дівчина в незвичайному вбранні позує на тлі хитромудрих узорів.
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Виявилося, що Кімберлі взяла дротове відро для сміття, пропустивши крізь нього промінь ліхтарика. Так вийшов задній фон. Звичайний білий купальник модель доповнила каркасною спідницею. Також дівчина увімкнула вентилятор, щоб її волосся красиво розвівалося.
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