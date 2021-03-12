Відремонтувати дуже непросто: що ще показало розбирання Samsung Galaxy S21 Ultra

Фахівці лабораторії iFixit провели розбирання флагмана Samsung, щоб оцінити його ремонтопридатність. Як виявилося, зробити заміну компонентів топової моделі складніше, ніж у доступніших апаратів тієї ж серії.

У S21 Ultra відсутній модульний кабель дисплея, що помітно ускладнить його заміну.

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Негативно на підсумкову оцінку ремонтопридатності смартфона позначилося і те, що акумулятор і екран міцно приклеєні до корпусу. Зокрема, для вилучення батареї інженерам довелося використовувати ізопропіловий спирт, щоб розм'якшити клейовий шар.

До плюсів пристрою експерти iFixit віднесли модульну конструкцію низки компонентів апарату і можливість заміни блоку основної камери й окремих лінз у разі їх пошкодження. Іншим позитивним моментом при розбиранні гаджета стало використання виробником стандартних гвинтів при кріпленні основних деталей корпусу смартфона.

Підсумкова оцінка ремонтопридатності Galaxy S21 Ultra за версією iFixit склала 3 бали з 10 можливих – на бал нижче, ніж у базової моделі фірмової серії.

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