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Видра, яка кумедно дрімає вдень, підкорила мережу

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Як видри сплять вдень - фото 1
Як видри сплять вдень

Не лише домашні улюбленці підкорюють інтернет, адже ця втомлена видра також встигла стати зіркою. А все через те, як ці тваринки сплять вдень.

На платформі Reddit діляться не тільки мемами, обговоренням ситуації у світі, а також висміюванням невдалого фотошопу. Користувач з ніком bluemozzarella опублікував кумедне відео з морською видрою, яке за лічені години опинилось у топах. За короткий час допис зібрав понад 34 тисячі балів та майже 300 коментарів.

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"Морські видри частенько закривають очі своїми лапками, щоб можна було спокійно спати вдень", – відзначив автор, пояснивши, чому тварина так поводиться у воді. І це не дивно, адже видри значно активніші саме вночі.

Sea otters will often cover their eyes with their paws to help them sleep during the day. from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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