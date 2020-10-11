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Видра, яка кумедно дрімає вдень, підкорила мережу
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Не лише домашні улюбленці підкорюють інтернет, адже ця втомлена видра також встигла стати зіркою. А все через те, як ці тваринки сплять вдень.
На платформі Reddit діляться не тільки мемами, обговоренням ситуації у світі, а також висміюванням невдалого фотошопу. Користувач з ніком bluemozzarella опублікував кумедне відео з морською видрою, яке за лічені години опинилось у топах. За короткий час допис зібрав понад 34 тисячі балів та майже 300 коментарів.
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"Морські видри частенько закривають очі своїми лапками, щоб можна було спокійно спати вдень", – відзначив автор, пояснивши, чому тварина так поводиться у воді. І це не дивно, адже видри значно активніші саме вночі.
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