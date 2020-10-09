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Альпака знайшла роботу в офісі: в чому полягають її службові обов'язки
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Офіс відеостудії у китайському місті Усі на сході країни "найняв" на роботу наймилішого співробітника, якого тільки можна уявити, – дворічного Байваня, метиса лами й альпаки. Про це повідомляють South China Morning Post і Oddity central.
Пухнаста тварина дуже любить увагу та частування. Власне, бродити офісом у пошуках їжі й є головним обов'язком нового співробітника. Він же, своєю чергою, допомагає своїм "колегам" зняти стрес.
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"Байвань приносить нам багато радості та лікує кожен день. Хоча іноді він неслухняний хлопчик, адже йому всього близько двох років, але ми всі його дуже любимо", – розповів Ruptly TV менеджер Гао Тонг.
Часом в альпаки немає настрою ходити по офісу та спілкуватися з зайнятими людьми. Тоді пухнастий віддає перевагу прогулянкам по кампусу і катанню по траві.
Співробітники відеостудії захотіли поділитися своєю радістю і допомогти зняти стрес і іншим людям, тому почали викладати ролики про повсякденне життя Байваня в додаток Douyin – аналог TikTok. Там альпака став справжньою зіркою!
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