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Чому дітям корисно мати собаку

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Дитина з собакою - фото 1
Дитина з собакою / pinterest

Маленькі діти, в сім'ях яких є собаки, розвиваються краще як соціальному, так і в емоційному плані. До такого висновку прийшли австралійські вчені.

У дітей з сімей, в яких є собаки, ймовірність виникнення загальних проблем з емоціями і взаємодією з оточенням на 23% нижча, ніж у тих, хто не має вихованця. Також, вчені з'ясували, що ті, у кого є собаки, на 30% менше хуліганять, вони більш товариські з іншими дітьми, їх вчинки обачніші і більш зважені.

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"Хоча ми і очікували, що взаємодія з собакою принесе деякі вигоди для добробуту маленьких дітей, були здивовані тим, що проста присутність собаки в сім'ї була пов'язана з багатьма позитивними формами поведінки і емоціями", – повідомила автор роботи. Серед дітей, які гуляли з улюбленцем, щонайменше один раз на тиждень, на 36% рідше мали дериваційний соціальний та емоційний розвиток, ніж діти, які проводили час на вулиці з собакою рідше, ніж 1 раз на тиждень.

Діти, які грали зі своїм собакою тричі або більше разів на тиждень, поводилися набагато обачніше, ніж ті, хто грав зі своїм собакою менше.

Чому дітям корисно мати собаку - фото 429672

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Джерело: medicalxpress
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