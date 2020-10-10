Чому дітям корисно мати собаку

Маленькі діти, в сім'ях яких є собаки, розвиваються краще як соціальному, так і в емоційному плані. До такого висновку прийшли австралійські вчені.

У дітей з сімей, в яких є собаки, ймовірність виникнення загальних проблем з емоціями і взаємодією з оточенням на 23% нижча, ніж у тих, хто не має вихованця. Також, вчені з'ясували, що ті, у кого є собаки, на 30% менше хуліганять, вони більш товариські з іншими дітьми, їх вчинки обачніші і більш зважені.

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"Хоча ми і очікували, що взаємодія з собакою принесе деякі вигоди для добробуту маленьких дітей, були здивовані тим, що проста присутність собаки в сім'ї була пов'язана з багатьма позитивними формами поведінки і емоціями", – повідомила автор роботи. Серед дітей, які гуляли з улюбленцем, щонайменше один раз на тиждень, на 36% рідше мали дериваційний соціальний та емоційний розвиток, ніж діти, які проводили час на вулиці з собакою рідше, ніж 1 раз на тиждень.

Діти, які грали зі своїм собакою тричі або більше разів на тиждень, поводилися набагато обачніше, ніж ті, хто грав зі своїм собакою менше.

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