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Відпустка 2019: як і де відпочивали українці цього року

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Відпустка 2019: як і де відпочивали українці цього року - фото 1

Сезон відпусток уже практично добіг кінця, тож стало відомо, де українці провели відпочинок. Так, до середини вересня 2019 року 69% громадян України вже побували у відпустці, проте 28% не були або ж не планують відпустку на цей рік. Про це свідчать дані опитування компанії Research&Branding Group.

У порівнянні з 2018 роком помітно зменшилася кількість українців, які провели відпустку вдома, але значно більше стало тих, хто не був і не планував цього року відпустку. Проте у 2019 стало трохи більше тих, хто провів відпустку на морі в Україні, але й менше стало тих, хто провів відпустку на дачі.

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Так, вдома в цьому році провели відпустку 31% українців, на морі в Україні (21%), на дачі (10%), на морі за кордоном (6%), в іншому місті/селі України (4%), не морський відпочинок за кордоном змогли дозволити собі 3% жителів України.

Відпустка 2019: як і де відпочивали українці цього року - фото 365754

Найбажанішими видами відпочинку українців є:

  • пляжний відпочинок "дикуном" (29%);
  • вдома (до 23%);
  • пізнавальний і активний види відпочинку (по 20%);
  • відпочинок на дачі/городі (19%);
  • в будинку відпочинку/пансіонаті (15%);
  • лікувальному санаторії (14%).

Опитування проводилося в період з 7 по 16 вересня 2019 року серед 2001 респондента по всій Україні за винятком окупованих Росією територій.

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Джерело: rb.com
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