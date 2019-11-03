Названі найбезпечніші країни Європи

Українці усе частіше відправляються в Європу у відпустку або ж просто на вікенд. Розповідаємо, у яких країнах ЄС найвищий та найнижчий ризик бути пограбованим.

Так, кількість зареєстрованих пограбувань в країнах ЄС за період з 2011 по 2017 рік знизилася на 24%, з 522 тисяч до 396 тисяч. За даними статистичного відомства ЄС, на відміну від цього, в період з 2008 по 2011 рік ріст склав 4%.

І ще: Названо туристичні міста з найвигіднішими автобусними оглядовими екскурсіями

У 2017 році найбільша кількість правопорушень на 100 000 жителів було відзначена у Бельгії (167), Франції (150), Іспанії (144), Англії і Уельсі (Великобританія) (132) та Португалії (115).

При цьому найнижчі показники були зафіксовані в Румунії (16), Естонії і Чехії (по 15), Кіпрі (14), Словенії (12), Словаччині та Угорщині (по 9).

Читайте також: Як стати туристом, який нікого не бісить: перелік рекомендацій