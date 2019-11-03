На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Названі найбезпечніші країни Європи
-
- 50
Українці усе частіше відправляються в Європу у відпустку або ж просто на вікенд. Розповідаємо, у яких країнах ЄС найвищий та найнижчий ризик бути пограбованим.
Так, кількість зареєстрованих пограбувань в країнах ЄС за період з 2011 по 2017 рік знизилася на 24%, з 522 тисяч до 396 тисяч. За даними статистичного відомства ЄС, на відміну від цього, в період з 2008 по 2011 рік ріст склав 4%.
І ще: Названо туристичні міста з найвигіднішими автобусними оглядовими екскурсіями
У 2017 році найбільша кількість правопорушень на 100 000 жителів було відзначена у Бельгії (167), Франції (150), Іспанії (144), Англії і Уельсі (Великобританія) (132) та Португалії (115).
При цьому найнижчі показники були зафіксовані в Румунії (16), Естонії і Чехії (по 15), Кіпрі (14), Словенії (12), Словаччині та Угорщині (по 9).
Читайте також: Як стати туристом, який нікого не бісить: перелік рекомендацій
-
19:19У центрі Києва обмежать рух до кінця року: карта об'їзду
-
18:45Дівчина тижня: безсоромна модель Тучі Кеш, яка заводить Instagram інтимними кадрами (18+)
-
18:15Гороскоп на 4 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49У мережі показали, як виглядає 10-річний гамбургер і картопля фрі
-
17:21Юрій Горбунов показав, як повеселився з Лесею Нікітюк: яскраві фото
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:50Як вибрати модний та трендовий чоловічий дощовик
-
16:30Дочка Потапа позувала в одному плащі
-
16:14Названі найбезпечніші країни Європи
-
15:51Влад Яма вразив шанувальників ефектним кадром з дружиною
-
15:31Популярний сайт з бронювання житла заборонив оренду будинків для вечірок
-
15:17Складено рейтинг найпопулярніших акторів і актрис в світі
-
14:50Гаряча Даша Астаф'єва знялася у новій фотосесії 18+
-
14:40Леонардо Ді Капріо зустрівся з Гретою Тунберг
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:25Кожен чоловік хоче ці 4 речі у стосунках
-
14:15Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку
-
13:46Названа головна психологічна помилка при схудненні
-
13:15Mini Cooper SE: названа вартість популярного електрокара
-
12:44Прості звички, які покращать ваші відносини з людьми
-
12:16Страви з сиру: корисні та смачні рецепти
-
11:41Хаббл зняв "погляд галактики": це неймовірно
-
11:18Мішель Андраде показала гарячі фото з виступу
-
10:42У ДСНС оголосили попередження для українців
-
10:22У мережі з'явилися фото гнучкої розкладачки Motorola
-
18:45Дівчина тижня: безсоромна модель Тучі Кеш, яка заводить Instagram інтимними кадрами (18+)
-
16:50Як вибрати модний та трендовий чоловічий дощовик
-
14:15Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку
-
12:16Страви з сиру: корисні та смачні рецепти
-
10:00Корисні поради для автомобілістів: як самому очистити фари
-
08:335 причин зробити вранці зарядку
- 02 листопада
-
21:23Гаряча мамка: зірка Фабрики зірок у прозорому боді розбурхала мережу своїми формами
-
19:225 речей, які обов'язково потрібно зробити в барі
-
16:13Як завантажити додаток, який "знає" всі паролі Wi-Fi в аеропортах світу
-
13:00Пози для осінньої фотосесії: ідеї, як зробити гарне фото для Instagram
-
10:00Швидкий лайфхак для водіїв: як перевірити якість бензину без приладів
-
08:1310 корисних і необхідних лайфхаків при застуді
- 01 листопада
-
22:23Секс на першому побаченні – міф: дослідження науковців
-
19:45Ukraïner. The Movie: дивіться онлайн надихаючий фільм про Україну
-
18:00Найкращі прем'єри жовтня: нові українські пісні, які варті вашої уваги
-
14:27До уваги водіїв: з якої причини поліція може зупинити ваше авто
-
12:00ТЕСТ: Вгадай знаменитого письменника за обкладинкою його книги
-
11:16Гороскоп на листопад 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
10:157 дієвих порад для водіїв: як не заснути за кермом
-
07:16Погода в Україні 1 листопада: потепління близько
- 31 жовтня
-
22:55Найкращі пози в сексі, які принесуть користь офісним працівникам
-
20:15Афіни, які зникають: чому грецьку столицю слід відвідати якомога скоріше
-
17:45Плейлист нових пісень для осіннього вечора: ідеальна музика для настрою
-
16:007 порад для водіїв: як визначити биту машину
-
14:31Нові фільми листопада 2019: найкрутіші кінопрем'єри місяця