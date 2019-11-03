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Названі найбезпечніші країни Європи

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Словаччина - фото 1
Словаччина / pelekh

Українці усе частіше відправляються в Європу у відпустку або ж просто на вікенд. Розповідаємо, у яких країнах ЄС найвищий та найнижчий ризик бути пограбованим.

Так, кількість зареєстрованих пограбувань в країнах ЄС за період з 2011 по 2017 рік знизилася на 24%, з 522 тисяч до 396 тисяч. За даними статистичного відомства ЄС, на відміну від цього, в період з 2008 по 2011 рік ріст склав 4%.

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У 2017 році найбільша кількість правопорушень на 100 000 жителів було відзначена у Бельгії (167), Франції (150), Іспанії (144), Англії і Уельсі (Великобританія) (132) та Португалії (115).

При цьому найнижчі показники були зафіксовані в Румунії (16), Естонії і Чехії (по 15), Кіпрі (14), Словенії (12), Словаччині та Угорщині (по 9).

Названі найбезпечніші країни Європи - фото 365725

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Джерело: ec.europa
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