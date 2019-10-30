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Названо туристичні міста з найвигіднішими автобусними оглядовими екскурсіями
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Експерти компанії TicketLens вивчили оглядові екскурсії Hop-On Hop-off у 77 містах світу і склали рейтинг найкращих з них. Рекомендуємо з ним ознайомитися, адже хтозна, чи не занесе вас в одне з цих міст найближчим часом!
Фахівці порівняли кілька факторів, включаючи вартість квитка, а також кількість пам'яток, маршрутів, екскурсій і доступних мов для аудіогідів.
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Згідно з результатом дослідження, найкращим містом для екскурсійних поїздок на автобусах Hop-On Hop-off є Порту в Португалії. Вартість квитка тут становить всього 17 євро. За цю ціну турист зможе побачити 35 пам'яток. Автобус долає весь маршрут за 103 хвилини. Екскурсійні тури проводяться за допомогою аудіогіда на 12 мовах.
До числа інших найкращих також увійшла мальтійська столиця Валлетта. Тут за користування популярною послугою туристам доведеться заплатити майже 20 євро. Не виходячи з автобуса, можна об'їхати основні визначні пам'ятки міста в середньому за 3 години. Продовжує список Куала-Лумпур. Квиток у Малайзії коштує 11 євро, а маршрут проходить повз майже 40 визначних місць у регіоні. У топ-5 міст за версією TicketLens також увійшли Кейптаун (квиток коштує 13 євро) і Лондон (35 євро).
Найдорожчий екскурсійний автобус курсує в Дубаї. Туристи платять за квиток майже 70 євро. Найменше пам'яток мандрівники бачать під час екскурсій в Орхусі, другому за величиною місті Данії. Тут маршрут пролягає всього через 8 пам'яток.
Видання зазначає, що автобуси Hop-On Hop-off допомагають мандрівникам побачити якомога більше цікавих місць за мінімально короткий час. Двоповерхові автобуси курсують туристичними маршрутами популярних міст світу і дозволяють виходити на будь-якій зупинці, а потім повертатися назад. Квитки зазвичай діють добу.
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