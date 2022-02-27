"Відправлять до предків негайно": Укравтодор пригрозив окупантам за Запорізький міст

Російські військові намагаються знищити важливі об'єкти української інфраструктури. Але забувають, наскільки болючим для наших громадян є тема доріг, тож не дивно, що в Укравтодорі пригрозили окупантам, якщо щось трапиться з новим мостом у Запоріжжі.

Окупанти продовжують руйнувати українські міста, завдаючи серйозні удари по інфраструктурі. Тому в Укравтодорі вирішили жорстко пригрозити російським військовим, якщо раптом щось трапиться з новозбудованим вантовим мостом.

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"Якщо на Запорізькому мосту буде хоч одна подряпина, тебе відправлять до предків негайно. Бійся російський загарбник. Ніякого полону і гуманного ставлення до тебе не буде. З усією ненавистю, запоріжці", – зазначають у повідомленні.

Також в Укравтодорі активно демонтують дорожні знаки на всіх дорогах країни та вказівники з назвами населених пунктів.

У ворога жалюгідний зв‘язок, вони не орієнтуються на місцевості. Допоможімо їм потрапити прямісінько в пекло, – наголошують в агентстві.

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