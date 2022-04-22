Відправили окупантів на концерт Кобзона: нове вогняне відео від українських бійців

Українські військові продовжують проявляти свою міць та мужність, відстоюючи нашу країну. Цього разу бійці показали, як окупанти намагались захопити нові локації на Донеччині, але відправились на "концерт Кобзона".

Українські військові з 54-ї окремої механізованої бригади показали, як вони епічно знищують окупантів у Донецькій області. Російські військові намагаються захопити нові населені пункти, однак отримують квиток на концерт Кобзона. Відео поділились бійці бригади на офіційній сторінці у фейсбуці.

І ще: Сюрпризи з неба: аеророзвідка показала, як знищує техніку окупантів – відео

І ось ранком весняного дня вони (окупанти, – ред.) спробували за допомогою танків, машини розмінування та новеньких БТР, атакувати передові позиції захисників Україні в Красногорівці поблизу Мар‘їнки. Але їхні наміри за допомогою аеророзвідки вчасно були виявлені та в бій вступила розвідувальна група К2 і ще один могутній підрозділ славетної 54 ОМБр! По ординцях був завданий точний вогневий удар в результаті якого було знищено важку наступальну техніку ворога! Та що тут говорити, самі побачите результат і кількість знищеної орди Z. До речі, значна кількість особового складу російських терористів пішла слухати пісні Кобзона. Працюємо на перемогу! Слава Україні, – зазначили у повідомленні.

Читайте також: Так працює гармата "Піон": бійці показали знищений танк окупантів – відео