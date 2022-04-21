Сюрпризи з неба: аеророзвідка показала, як знищує техніку окупантів – відео

Українські військові продовжують знищувати російську бойову техніку. І запальне відео від Аеророзвідки показує, як чудово працюють ударні дрони.

Бійці української армії вже другий місяць проявляють свою мужність та міць у боротьбі з окупантами. З кожним днем стає все менше техніки російських військових, яка була б у стані завдавати шкоду нашій країні. І ефектне знищення бронетехніки потрапило на нові відео Аеророзвідки, яке з'явилось на офіційній сторінці підрозділу ЗСУ у фейсбуці.

І ще: Так працює гармата "Піон": бійці показали знищений танк окупантів – відео

Дивіться, як октокоптери R18 знищують бронетехніку противника. Переможемо!, – йдеться в описі до відео.

Відзначимо, що R18 – це ударні дрони з радіусом дії у 4 км, які можуть скидати різноманітні 5-кілограмові боєприпаси. Тож у ролику можна побачити, як така техніка допомагає у війні з окупантами.

Читайте також: 30 ОМБр розгромила техніку окупантів в лісі – запальне відео