Так працює гармата "Піон": бійці показали знищений танк окупантів – відео

Як з "ПІона" знищили танк окупантів / Скриншот з відео

Українські військові продовжують показувати свою мужність та міць, і цього разу бійці знищили ще один танк російських окупантів за допомогою гармати з весняною назвою "Піон".

Військові p 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ефектно позбулись ще одного російського танка. Для цього українські бійці використали самохідну артилерійську установку "Піон", йдеться у Telegram-каналі бригади ЗСУ.

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Мінус ворожа техніка. Окупантський танк, знищений українськими захисниками з самохідної гармати 2С7 "Піон", – йдеться у повідомленні.

Як відзначає військовий за кадром, влучання було поряд, тож техніка росіян залишилась без мотора, який вигорів вщент, а також баків.

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