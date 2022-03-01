"Відправ Путіна на Юпітер": запустили портал для збору коштів на відновлення України

Росія знищує будівлі, цілі квартали, житлові райони та й узагалі міста. Але ми знаємо, що рано чи пізно війна закінчиться, адже ми переможемо. Тож постане нове питання: як відбудувати Україну. Саме з цією метою у Мінцифри запускають новий портал.

Як йдеться у телеграм-каналі Мінцифри, портал працюватиме для того, щоб зібрати кошти на відновлення України.

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Сьогодні 6-й день жорстокої війни в Україні, яку веде Росія. Щодня ми бачимо, як окупант руйнує нашу країну. Як вбиває невинних людей, розстрілює будинки, лікарні, школи, дитсадочки та знищує нашу історію, – йдеться у повідомленні.

На жаль, кожен із нас щодня живе у страху, ховається від обстрілів і повітряних тривог в укриттях, бере зброю та боронить територію України. І вже ні для кого не секрет, що за цим усім стоїть одна людина – президент Росії Володимир Путін.

Йому точно не місце на нашій землі. Тож підтримайте наш всесвітній флешмоб – Відправ Путіна на Юпітер. Він навмисне стьобний та без страшних кадрів, усі ви їх бачите й так, – йдеться далі.

Пожертвуйте 99 гривень або 2,99$ на порталі за цим посиланням.

Сам рахунок належить Державному підприємству "ДІЯ". Кошти спрямують на армію та відновлення інфраструктури з публічним звітом на сайті Міністерства цифри.

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