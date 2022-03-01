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війна

Нацбанк відкрив рахунок для гуманітарної допомоги українцям

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Нацбанк - фото 1
Нацбанк / galinfo

НБУ відкрив рахунок для гуманітарних цілей. Рахунок використовуватиметься для зарахування благодійної допомоги з України та з-за кордону.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

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"Російська агресія залишила тисячі українців без житла, грошей, одягу, їжі та інших елементарних речей. Проте Україна та світ не залишають їх наодинці зі своїм горем – фінансова підтримка активно надходить як від громадян нашої держави, так і з-за кордону. Щоб упорядкувати надходження коштів від донорів на гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям, Національний банк відкрив рахунок, який акумулюватиме благодійні внески на соціальні потреби у воєнний час", – зазначив голова НБУ Кирило Шевченко.

Реквізити рахунку Міністерства соціальної політики: UA823000010000032302338301027 (детальніше за посиланням)

Рахунок – мультивалютний, створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – в іноземній валюті (доларах США, євро, британських фунтах), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті.

Гуманітарна допомога українцям - фото 499303
Гуманітарна допомога українцям

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