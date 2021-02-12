Відповідай на питання та отримай передбачення на Китайський Новий рік

Цьогоріч 12 лютого у світі відзначають Китайський Новий рік. Підготували для тебе цікаве передбачення. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Настає черговий рік за східним календарем і ми зробили для тебе особливе передбачення – обирай варіант, який найбільше припав тобі до душі, та дізнайся, що чекає на тебе попереду!

І ще: Привітання з Китайським Новим роком 2021 у прозі: святкові побажання своїми словами

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

*Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

До теми: ТЕСТ: Вгадай, як називають Санта Клауса в різних країнах