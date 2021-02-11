На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Привітання з Китайським Новим роком 2021 у прозі: святкові побажання своїми словами
-
- 35
Найкращі привітання з Китайським Новим роком у прозі українською мовою – у нашій добірці! Зібрали для вас красиві новорічні побажання своїми словами та прикольні вітання прозою, якими можна поздоровити близьких 12 лютого 2021 року.
Проза – чудовий варіант для привітання з Китайським Новим роком 2021, адже поздоровлення своїми словами особливо щирі та теплі. Не лінуйтеся пошукати оригінальні побажання рідним, друзям та колегам, адже вони заслуговують на гарний текст, а не "два слова" у повідомленні.
Тут більше: Найкращі привітання з Новим роком українською
Цьогоріч Китайський Новий Рік припадає на 12 лютого.Тисніть на потрібний вам пункт та переходьте до розділу з побажаннями:
- Красиві привітання у прозі
- Смішні вітання прозою
- Оригінальні побажання своїми словами
- Короткі поздоровлення текстом
Гарні привітання з Китайським Новим роком 2021 у прозі
***
Вітаємо Вас з настанням Нового року за китайським календарем, нехай ця дата увійде до Вашої оселі радісними новинами, щасливими подіями, запам'ятається яскравими емоціями та принесе з собою любов, добро та удачу. Китайський Новий Рік нехай розпочне відлік найкращих та найщасливіших ваших днів.
***
Ось на порозі Китайський Новий рік! Я тебе хочу привітати та від щирого серця побажати стільки щастя і везіння, скільки китайців на планеті. Нехай цей рік має вузьке коло турбот і великі масштаби успіху. Нехай в житті з'являться нові можливості та нові ідеї процвітання, хороші думки та новини життя.
***
В Китайський Новий Рік бажаю вам яскравого життя, немов веселий карнавал і стільки щастя, скільки китайців в країні. Нехай буде стіл багатий не тільки у святкові дні, нехай радість і удача супроводжують всюди. Бажаю в новому році робити все якнайкраще та процвітати, ніби прекрасні квіти сакури.
***
Вітаємо тих, хто з нетерпінням чекав пробудження нового життя, нового циклу місяця, як точки, коли можна почати все заново в цьому новому році. Нехай цей природний цикл стане для вас справжньою удачею, нехай збуваються ваші мрії, нехай кожен місячний місяць приносить вам нові радості та забирає геть усі прикрощі.
***
Вітаю вас з Китайським Новим роком і побажати хочу товстих конвертів з грошима, постійного порядку і затишку в домі, добрих і веселих гостей, дзвінкого і гучного сміху, яскравих і барвистих феєрверків, безсумнівного достатку і достатку смачної їжі на столі. Нехай усе буде якнайкраще!
Прикольні новорічні вітання з Китайським Новим Роком (проза)
***
Вітаю тебе з ще одним Новим роком – китайським! Тепер новий рік остаточно вступив у свої права! Нехай всі твої бажання збудуться, всі мрії здійсняться, а рік, що наступив принесе добру долю, щастя і радість! Я бажаю тобі, щоб всі новорічні побажання справдилися в потрійному розмірі! Осідлай цього дракона удачі!
***
Новий Рік, найулюбленіше свято, можна багато раз зустрічати. Ось традицію Китаю можна підтримати! Пустимо вогненних драконів, зарядимо феєрверк... З Новим вас китайським Роком! Вітаю всіх-всіх-всіх!
***
Всім в Китайський Новий Рік, жити бажаю без клопоту, у морі радості купатися, життям райським насолоджуватися, не сумувати, дружно свято відзначати! І на ноті позитивній бажаю життя – стильного, життєрадісного, красивого, лише щасливого! В цей Новий Рік бажаю я: "Будьте щасливі, друзі!"
***
Зима проходить і йде Китайський Новий рік. Нехай вам він принесе з собою достаток в будинок та спокій душі, любов в серця, в справах удачу. Нехай всі сміються і не плачуть, нехай буде мирним небо, і тільки радість цілий рік!
***
Ми, звичайно, не китайці, але зустрічаємо Новий рік. Нехай більше буде щастя й пощастить. Грошей – повні кишені, а краще в банку рахунок. Із задоволенням зустріти Китайський Новий рік! Це запах мандаринів, небо в яскравих вогниках! Всім бажаємо жити красиво і з посмішкою на вустах.
Оригінальні побажання на Китайський Новий рік своїми словами
***
Китайці – неймовірні витівники. Те звірові рік віддадуть, то в колір його який-небудь пофарбують. Однак, якщо їх давня культура досі підтримує ці звичаї, значить в них щось є. Скористаємося ж накопиченими знаннями та почнемо новий рік за календарем Піднебесної з дотриманням вікових традицій. З Китайським Новим роком!
***
З новим роком! Китайською символікою осяяний прийдешній рік. Нехай цей талісман принесе нам силу, удачу, мужність, стійкість, радість, щирість, любов, турботу і підтримку. Бажаю щастя в родині, особистому житті, роботі. Нехай наші мрії збуваються і виходить все за що б не взялися! А азійський хранитель нам в цьому допоможе.
***
Нехай це свято Нового року, буде прикрашене мільярдами яскравих вогнів китайських ліхтариків. І нехай у вашому житті в цьому році буде стільки ж щасливих випадків, скільки вогників запалять під час святкування. Нехай кожен ваш день буде наповнений удачею і добробутом, спокоєм і мудрістю, завдяки якій ви завжди зможете приймати тільки правильні рішення, які приведуть вас до великого успіху. Зі святом!
***
Нехай сьогодні різнокольорові вогні яскравих феєрверків і новорічних хлопавок, відлякають все зло від вашого будинку. Нехай теплі вогники святкових ліхтариків, зігрівають ваші серця та оберігають затишок вашому житті. Бажаю вам процвітання, нехай багатство, наповнює ваші домівки. Здоров'я, довголіття і сили священного дракона. З новим роком!
***
Традиційним у нас стало святкування Китайського Нового Року, а кожен прийдешній рік ми називаємо одним з 12 тварин. У цей день віриться в магію і чаклунство. Так нехай наше життя буде трохи казковим, нехай добрі феї допомагають, а богатирі та лицарі надають підтримку, і нехай добро завжди перемагає зло. З Новим роком по-китайськи!
Короткі поздоровлення до Китайського Нового року прозою
***
З Китайським Новим роком вас! Бажаю, щоб радість і веселощі жили в ваших серцях. Щоб символ року приніс вам щастя, достаток і здоров'я. Щоб ви завжди були життєрадісними та бадьорими.
***
Вітаю з настанням Китайського Нового року! Нехай це свято остаточно закріпить гарний початок року і всі побажання легко виконуються! Будь здоровим, щасливим і завжди готовим до здійснення мрії!
***
Ось і Китайський Новий рік... Вітаю і бажаю завжди бути в плюсі та вигоді. Найміцнішого здоров'я, успішного кар'єрного росту, щедрих врожаїв, добрих слів, щасливих подій, вдалих ідей, радісних пісень, сімейних свят, матеріального достатку і неймовірної краси навколо!
***
Китайський Новий Рік – це дуже веселе свято, що символізує зміну пір року і перемоги Добра над Злом. Я бажаю тобі провести цей Новий Рік так, щоб до наступного такого свята тобі було про що згадувати та чим пишатися.
***
Вітаю тебе з цим святом! Бажаю, щоб воно принесло тобі тільки найяскравіші емоції та враження, щоб теплих спогадів від цього дня вистачило на весь майбутній рік. І нехай твій вогненний дракон завжди тебе захищає і допомагає!
Вам знадобиться: Найкращі новорічні листівки і відкритки
-
20:21Міла Куніс зізналася, що вона – погана матір
-
20:00Щаслива попри все 7, 8 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
19:53Найгірший: порноактриса прокоментувала свій інтимний зв'язок з Трампом
-
19:42Електромобілі Tesla провалили незалежні тести запасу ходу
-
19:23Вчені з'ясували, коли люди почали їсти оливки
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:12Наскільки корисно тренуватися на морозі: пояснення експертів
-
18:55Як зробити картопляне пюре з чипсів: TikTok захопив новий тренд
-
18:31Олімпійським спортсменам у Токіо видаватимуть презервативи: у мережі вже з цього кепкують
-
18:13Гороскоп на 12 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Названий найрейтинговіший епізод серіалу в історії Netflix
-
17:41Xiaomi розширила список смартфонів, які отримають MIUI 12.5
-
17:25Леся Нікітюк прокоментувала участь в шоу Холостячка
-
17:12Як звучить один з найдавніших духових інструментів: йому 17 тисяч років
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:00Привітання з Китайським Новим роком 2021 у прозі: святкові побажання своїми словами
-
16:50Дієтологи розповіли, які продукти майже всі готують неправильно
-
16:42Брітні Спірс відреагувала на документальний фільм про себе
-
16:21Як відучити себе спізнюватися: три золотих правила
-
16:09Skoda показала перше зображення нової Fabia
-
15:46Панас Буйний – Поцьомай: слухайте новий гімн закоханих до Дня святого Валентина
-
15:18Сандра Баллок і Бред Пітт вперше знімуться в одному фільмі
-
14:48Сонік в кіно: Paramount показала тизер продовження фільму та назвала дату його виходу
-
14:22Німецька спортсменка знялася оголеною для Playboy: відверті фото (18+)
-
13:55Кіт з незвичайним забарвленням став зіркою мережі: фото
-
18:55Як зробити картопляне пюре з чипсів: TikTok захопив новий тренд
-
16:21Як відучити себе спізнюватися: три золотих правила
-
11:27Дженніфер Еністон святкує 52 роки: добірка нових фільмів з акторкою
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 лютого
-
07:17Погода в Україні 11 лютого: від снігу до крижаних дощів
- 10 лютого
-
20:55Секс-експерт назвала головні міфи про інтимні іграшки, у які досі вірять
-
18:54Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона
-
15:15Що приховують дерев'яні ложки: блогерка шокувала перевіркою на чистоту (відео)
-
12:53Швидкий тест на особистість: виберіть годинник на картинці
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 лютого
-
07:13Не 10 тисяч: учені розповіли, скільки насправді потрібно зробити кроків на день
- 09 лютого
-
20:51Відома блогерка показала старі фото і шокувала своїм перевтіленням
-
18:55Пара перетворила шкільний автобус у дім мрії на колесах (фото)
-
16:21Що бісить працівника секс-шопу – ніяких табу: 18+
-
14:20Яка зачіска була модною у твій рік народження: найпопулярніші стрижки від 1970-х до 2020
-
11:52Простий тест у картинці: яка ви людина у стосунках
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 лютого
-
07:16Сильвестр Сталлоне отримав новий Chevrolet Corvette: без черг та очікування
- 08 лютого
-
21:508 способів швидше дочекатися весни без стресів та поганого настрою
-
19:19Австралійка вразила схудненням і стала реальною Барбі (фото)
-
16:50Чому шкідлива їжа приносить задоволення і як з цим боротися
-
13:50Правила життя для кожного знаку Зодіаку, які ведуть до успіху
-
11:555 способів завести авто в мороз, про два з яких ти навіть й не здогадувався
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 лютого
-
08:48Голос країни 11 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів