Привітання з Китайським Новим роком 2021 у прозі: святкові побажання своїми словами

Найкращі привітання з Китайським Новим роком у прозі українською мовою – у нашій добірці! Зібрали для вас красиві новорічні побажання своїми словами та прикольні вітання прозою, якими можна поздоровити близьких 12 лютого 2021 року.

Проза – чудовий варіант для привітання з Китайським Новим роком 2021, адже поздоровлення своїми словами особливо щирі та теплі. Не лінуйтеся пошукати оригінальні побажання рідним, друзям та колегам, адже вони заслуговують на гарний текст, а не "два слова" у повідомленні.

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Цьогоріч Китайський Новий Рік припадає на 12 лютого.Тисніть на потрібний вам пункт та переходьте до розділу з побажаннями:

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Вітаємо Вас з настанням Нового року за китайським календарем, нехай ця дата увійде до Вашої оселі радісними новинами, щасливими подіями, запам'ятається яскравими емоціями та принесе з собою любов, добро та удачу. Китайський Новий Рік нехай розпочне відлік найкращих та найщасливіших ваших днів.

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Ось на порозі Китайський Новий рік! Я тебе хочу привітати та від щирого серця побажати стільки щастя і везіння, скільки китайців на планеті. Нехай цей рік має вузьке коло турбот і великі масштаби успіху. Нехай в житті з'являться нові можливості та нові ідеї процвітання, хороші думки та новини життя.

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В Китайський Новий Рік бажаю вам яскравого життя, немов веселий карнавал і стільки щастя, скільки китайців в країні. Нехай буде стіл багатий не тільки у святкові дні, нехай радість і удача супроводжують всюди. Бажаю в новому році робити все якнайкраще та процвітати, ніби прекрасні квіти сакури.

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Вітаємо тих, хто з нетерпінням чекав пробудження нового життя, нового циклу місяця, як точки, коли можна почати все заново в цьому новому році. Нехай цей природний цикл стане для вас справжньою удачею, нехай збуваються ваші мрії, нехай кожен місячний місяць приносить вам нові радості та забирає геть усі прикрощі.

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Вітаю вас з Китайським Новим роком і побажати хочу товстих конвертів з грошима, постійного порядку і затишку в домі, добрих і веселих гостей, дзвінкого і гучного сміху, яскравих і барвистих феєрверків, безсумнівного достатку і достатку смачної їжі на столі. Нехай усе буде якнайкраще!

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Вітаю тебе з ще одним Новим роком – китайським! Тепер новий рік остаточно вступив у свої права! Нехай всі твої бажання збудуться, всі мрії здійсняться, а рік, що наступив принесе добру долю, щастя і радість! Я бажаю тобі, щоб всі новорічні побажання справдилися в потрійному розмірі! Осідлай цього дракона удачі!

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Новий Рік, найулюбленіше свято, можна багато раз зустрічати. Ось традицію Китаю можна підтримати! Пустимо вогненних драконів, зарядимо феєрверк... З Новим вас китайським Роком! Вітаю всіх-всіх-всіх!

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Всім в Китайський Новий Рік, жити бажаю без клопоту, у морі радості купатися, життям райським насолоджуватися, не сумувати, дружно свято відзначати! І на ноті позитивній бажаю життя – стильного, життєрадісного, красивого, лише щасливого! В цей Новий Рік бажаю я: "Будьте щасливі, друзі!"

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Зима проходить і йде Китайський Новий рік. Нехай вам він принесе з собою достаток в будинок та спокій душі, любов в серця, в справах удачу. Нехай всі сміються і не плачуть, нехай буде мирним небо, і тільки радість цілий рік!

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Ми, звичайно, не китайці, але зустрічаємо Новий рік. Нехай більше буде щастя й пощастить. Грошей – повні кишені, а краще в банку рахунок. Із задоволенням зустріти Китайський Новий рік! Це запах мандаринів, небо в яскравих вогниках! Всім бажаємо жити красиво і з посмішкою на вустах.

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Китайці – неймовірні витівники. Те звірові рік віддадуть, то в колір його який-небудь пофарбують. Однак, якщо їх давня культура досі підтримує ці звичаї, значить в них щось є. Скористаємося ж накопиченими знаннями та почнемо новий рік за календарем Піднебесної з дотриманням вікових традицій. З Китайським Новим роком!

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З новим роком! Китайською символікою осяяний прийдешній рік. Нехай цей талісман принесе нам силу, удачу, мужність, стійкість, радість, щирість, любов, турботу і підтримку. Бажаю щастя в родині, особистому житті, роботі. Нехай наші мрії збуваються і виходить все за що б не взялися! А азійський хранитель нам в цьому допоможе.

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Нехай це свято Нового року, буде прикрашене мільярдами яскравих вогнів китайських ліхтариків. І нехай у вашому житті в цьому році буде стільки ж щасливих випадків, скільки вогників запалять під час святкування. Нехай кожен ваш день буде наповнений удачею і добробутом, спокоєм і мудрістю, завдяки якій ви завжди зможете приймати тільки правильні рішення, які приведуть вас до великого успіху. Зі святом!

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Нехай сьогодні різнокольорові вогні яскравих феєрверків і новорічних хлопавок, відлякають все зло від вашого будинку. Нехай теплі вогники святкових ліхтариків, зігрівають ваші серця та оберігають затишок вашому житті. Бажаю вам процвітання, нехай багатство, наповнює ваші домівки. Здоров'я, довголіття і сили священного дракона. З новим роком!

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Традиційним у нас стало святкування Китайського Нового Року, а кожен прийдешній рік ми називаємо одним з 12 тварин. У цей день віриться в магію і чаклунство. Так нехай наше життя буде трохи казковим, нехай добрі феї допомагають, а богатирі та лицарі надають підтримку, і нехай добро завжди перемагає зло. З Новим роком по-китайськи!

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З Китайським Новим роком вас! Бажаю, щоб радість і веселощі жили в ваших серцях. Щоб символ року приніс вам щастя, достаток і здоров'я. Щоб ви завжди були життєрадісними та бадьорими.

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Вітаю з настанням Китайського Нового року! Нехай це свято остаточно закріпить гарний початок року і всі побажання легко виконуються! Будь здоровим, щасливим і завжди готовим до здійснення мрії!

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Ось і Китайський Новий рік... Вітаю і бажаю завжди бути в плюсі ​​та вигоді. Найміцнішого здоров'я, успішного кар'єрного росту, щедрих врожаїв, добрих слів, щасливих подій, вдалих ідей, радісних пісень, сімейних свят, матеріального достатку і неймовірної краси навколо!

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Китайський Новий Рік – це дуже веселе свято, що символізує зміну пір року і перемоги Добра над Злом. Я бажаю тобі провести цей Новий Рік так, щоб до наступного такого свята тобі було про що згадувати та чим пишатися.

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Вітаю тебе з цим святом! Бажаю, щоб воно принесло тобі тільки найяскравіші емоції та враження, щоб теплих спогадів від цього дня вистачило на весь майбутній рік. І нехай твій вогненний дракон завжди тебе захищає і допомагає!

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