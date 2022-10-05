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Відповідь Маску: у Києві біля розбитої техніки рф з'явилась "оновлена" Tesla
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Скандальні заяви Ілона Маска про Крим неабияк розбурхали мережу, тож дійшло до того, що й у столиці України біля розтрощеної техніки окупантів з'явилась Tesla у доволі красномовному вигляді.
Американський підприємець, очільник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск у мережі поділився обурливими заявами про "нейтралітет України" для збереження миру та проведення "повторного голосування" на територіях, які тимчасово окупували російські загарбники. І відповідь винахідник отримав не лише від багатьох відомих людей, а й від киян, пише УП.
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У столиці України прямо на Михайлівській площі на виставці знищеної російської військової техніки з'явився ще один транспорт, а саме білосніжна Tesla. Щоправда, без колеса, яке опинилось поряд з написом "Крим".
Це чудова візуалізація коментаря президента Литви Гітанаса Науседи на скандальні дописи Маска.
Дорогий Ілоне Маск, коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Тесли, це не робить його законним власником автомобіля або коліс. Хоча він стверджує, що вони разом проголосували за це, – зазначив Науседа на своєму профілі Twitter.
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