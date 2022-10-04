На підручник з історії та на ЗСУ: Притула запустив новий збір через скандал з Маском

Сумнівні заяви Ілона Маска про Крим та Донбас спровокували шквал критики в мережі. Дійшло до того, що Сергій Притула жартівливо запустив збір на підручник історії для відомого підприємця. На книжку виділять 100 гривень, а решту – на потреби ЗСУ.

Відомий український волонтер та шоумен креативно відреагував на скандальні дописи Маска про "нейтралітет України" та вибори в Криму та на Донбасі. І мем про збір коштів на підручник історії України для власника Tesla та Space X перетворився у реальність. Тож тепер Притула та Ігор Лачен збирають гроші на навчальний посібник та на потреби українських захисників.

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Ми, українці, знаємо історію та цінуємо своє майбутнє. Тому хочемо зробити подарунок для Ілона Маска. Разом з Лаченом ми відкрили збір коштів на підручник з історії. Усі гроші, які залишаться, підуть на тих, хто зараз творить історію вільного світу – Збройні Сили України. Долучайтесь, – зазначив Притула на своїй сторінці у твітері.

До слова, вже за першу хвилину українці задонатили мільйон гривень (25 тисяч доларів). Станом на сьогодні цифра перетнула позначку у понад 2 мільйони 300 тисяч гривень, з кожною годиною сума продовжує збільшуватись.

Долучитись до збору коштів можна за цим посиланням

twitter.com/grntmedia

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