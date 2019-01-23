Відпочинок взимку: чому варто поїхати у Швейцарію

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести зимову відпустку в Швейцарії. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

Швейцарія – одна з найбільш невтомно-популярних туристичних напрямків Європи. Під час подорожі буде абсолютно не важко відвідати багато красивих місць цієї країни, завдяки невеликим розмірам території. Гори, озера, ліси, замки, музеї, сучасна і старовинна архітектура – прекрасне тут все!

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Женевське озеро

Женевське озеро навіть на фото приголомшує своєю пишністю, що вже говорити про те, коли бачиш його на власні очі! Воно просто заворожує своєю первозданною красою і незвично глибоким і чистим кольором води, нерідко його порівнюють із дзеркалом – Альпи настільки надійно вкривають його від вітру, що водна гладь практично завжди непорушна, і в ній, немов у дзеркалі, відбиваються вершини гір, виноградники, височенні ялинки, будинки і середньовічні замки на схилах.

Відпочинок взимку: чому варто поїхати у Швейцарію

Долина Лаутербруннен

Долину бувалі мандрівники називають однією з найпрекрасніших і найбільш дивних на всій землі – по суті, це глибока ущелина, що знаходиться між стрімких кілометрових скель, у довжину долина простяглася на вісім кілометрів, а в ширину вона займає не більше кілометра. Звідси погляду відкриваються три величні вершини – Юнгфрау, Мьонх і Айгер, але головне тут – це численні водоспади. Сама назва Лаутербруннен перекладається як "безліч джерел": в долині їх налічується 72.

Відпочинок взимку: чому варто поїхати у Швейцарію

Шильонский замок

Місце, яке побачити просто необхідно – осередок історичної і культурної цінності Швейцарії. Одна з найбільш відвідуваних визначних пам'яток країни. Крім того, що називають stunning view, Шильонский замок знаменитий також своєю багатовіковою історією – він був резиденцією Савойських графів, звідси контролювали торгові шляхи, що проходять через Женевське озеро. Як Швейцарія є фінансовим центром світу, так і Шильонский замок був фінансовим центром Швейцарії.

Відпочинок взимку: чому варто поїхати у Швейцарію

Базель

Розділений навпіл річкою Рейн, Базель – третє найбільше швейцарське місто, причаївся між Німеччиною і Францією. Своєму географічному положенню він зобов'язаний культурном розмаїттям, багатоликою історією і химерним змішанням стилів сучасного мистецтва і архітектури. Мандрівники оцінять в Базелі історичні пам'ятки, включаючи ринкову площу з пишними будівлями міського правління і готичний собор. Базель – це місто мистецтв і близько 40 його музеїв тому підтвердження.

Відпочинок взимку: чому варто поїхати у Швейцарію

Старе місто Берна

У середньовічній частині міста можна подивитися на готичний Бернський собор, будівництво якого було закінчено в 1893 році. Дзвіниця собору є найвищою в Швейцарії (висота – аж 100 метрів). Дзвін собору важить 10 тонн. На площі височіє середньовічна вежа з годинником Цітглогге (Дзвін Часу) – один з найвідоміших символів Берна.

Відпочинок взимку: чому варто поїхати у Швейцарію

Міст Каплиці

Міст побудований у далекому 1333 році. 204-метровий міст з'єднує два береги річки Рейсс, вигинаючись біля 43-метрової кам'яної вежі, яка була колись в'язницею і скарбницею. Зверніть увагу на середньовічні розписи під трикутним дахом моста. І не переплутайте Міст Каплиці з мостом Spreuerbrücke, не настільки відомим, але не менш вражаючим і автентичним (лише трохи молодшим і не настільки пишно прикрашеним геранями, але, який не менше заслуговує на увагу).

Відпочинок взимку: чому варто поїхати у Швейцарію

Зламаний стілець

Монументальна скульптура "Зламаний стілець", виконана теслею Луї Женевою і художником Даніелем Берсета, розташована в Женеві. Вона дерев'яна і має висоту 12 метрів. На виготовлення стільця пішло близько 5,5 тонн дерева, але це далеко не головне. Спорудження являє собою величезний стілець з наполовину відбитою ніжкою, що стоїть посеред площі Націй. Головною задумкою цієї скульптури є протест проти використання протипіхотних мін, які позбавляли мільйони людей кінцівок. Він стоїть для нагадування політикам, які відвідують Женеву, про те, що тисячі людей постраждали через військові конфлікти.

Відпочинок взимку: чому варто поїхати у Швейцарію

Гора Пілатус

За легендою назва гори походить від імені біблійного персонажа Понтія Пілата, тому що на її схилі нібито знаходилася його могила. Насправді назва походить від латинського слова pilleatus, що перекладається як "в капелюсі", мається на увазі хмарна шапка, розташована навколо вершини. Схили гори вкриті густим лісом, тут переважають хвойні дерева. Фауна Пілатуса дуже різноманітна, головними її представниками є лисиці, зайці і дикі лосі.

Відпочинок взимку: чому варто поїхати у Швейцарію

Альпи

Швейцарські Альпи вважаються центральною і західною частинами гірського масиву. Тут безліч дивовижних ландшафтів: засніжених гірських піків, квітучих зелених схилів, і навіть озера льодовикового і тектоніки-льодовикового походження. Дно альпійських долин – це суцільні сади і городи. Тут, немов у казковій країні достатку у величезній кількості виростають яблука і виноград, салат і помідори.

Відпочинок взимку: чому варто поїхати у Швейцарію

Залізниця Юнгфрау

Залізниця Юнгфрау – це зубчаста залізниця в Альпах. Ця найвища залізниця в Європі починається в населеному пункті Кляйне-Шайдег і по тунелю піднімається на перевал Юнгфрауйох, минаючи Ейгер і Менх. Сьогодні залізниця Юнгфрау зберегла своє первісне призначення – це атракціон для туристів, охочих подивитися на красу Альп.

Відпочинок взимку: чому варто поїхати у Швейцарію

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