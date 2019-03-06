Куди поїхати весною: варіанти відпочинку в Україні

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести весняну відпустку в рідній Україні. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

Навесні завжди хочеться чогось нового і яскравого, і, звичайно ж з'являється бажання подорожувати! Тим більше, що організувати собі відпочинок навесні дуже просто і недорого. Для цього потрібно лише обрати місце, де ви ще не були і де весна – найкраща пора року.

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Цвітіння сакури в Ужгороді

В Ужгород варто їхати в кінці квітня або на початку травня, коли він весь у рожевих тонах і оповитий ароматом цвітіння японської вишні – сакури. Найбільше її на набережній річки Уж, де розташована Липова (сакурова) алея. Ще в цей період в місті цвітуть магнолії, японська айва та інші екзотичні рослини. Тут можна по-справжньому відчути весну. У цей період в Ужгороді проходитиме традиційний "Сакура-фест": ярмарок, запуск небесних ліхтариків, творчі конкурси, літературні заходи та багато іншого.

Цвітіння сакури в Ужгороді

Святкування Масляни 2019

Разом з духом весни в перших числах березня до нас приходить всіма улюблене народне свято – Масляна. У 2019 році його відзначають в період з 4 по 10 березня. Тому, у всіх куточках України в ці дні пройдуть народні гуляння – старовинні обряди з яскравим веселощами, піснями, танцями і всілякими варіаціями млинців. Не пропустіть!

Святкування Масляни 2019

Долина нарцисів

Якщо ви опинилися у Закарпатті на початку травня, відвідайте одне чудове місце – Долину нарцисів. Це частина Карпатського біосферного заповідника. Вона розташована на околиці міста Хуст в урочищі Кіреші. Долина унікальна тим, що це – природний масив нарцисів, один з найбільших у світі! У центрі міста обов'язково огляньте руїни Хустського замку. За легендою, він належав предкам графа Дракули. До речі, кілька років тому на території Хустського замку встановили інформаційні стенди.

Долина нарцисів

Дністровський каньйон

Це найбільший в Україні каньйон. Він знаменитий своїми видами, коли річка Дністер петляє не гірше за знамениту річку Колорадо в США. За величну красу і унікальні пейзажі його називають одним із семи чудес України. Крім того, на вершині каньйону знаходиться знаменитий Заліщицький півострів, який входить до регіонального ландшафтного парку "Дністровський каньйон". Зверху відкривається просто нереальна панорама на вигини Дністра.

Дністровський каньйон

Херсонські гори під Станіславом

Херсонські гори – це горбиста місцевість, розташована недалеко від села Станіслав. Навесні тут можна побачити дуже красиві пейзажі: все покривається зеленим килимом з квітами, у гарну погоду вдасться розгледіти і Кінбурнській півострів. На початку 2000-х років ця місцевість навіть була включена до заповідної території ландшафтного парку "Станіславський".

Херсонські гори під Станіславом

Долина тюльпанів в селі Мамаївці

У квітні під Чернівцями, в селі Мамаївці, розквітають тюльпанові поля. Червоні, жовті, білі, фіолетові квіти ростуть на території площею більше одного гектара землі. Зараз тут висаджено аж 50 сортів тюльпанів. Навіщо їхати до Нідерландів? А вирощує тюльпани велика й згуртована родина Олександра Стратійчука: він з дружиною, мама з татом, син з невісткою, сестра зі швагром та їхні діти.

Долина тюльпанів в селі Мамаївці

Кам'янець-Подільський

У Кам'янці-Подільському є все, для того, щоб ваш весняний відпочинок став казковим і незабутнім. Це неповторне місце, де зберігся найбільший середньовічний замок нашої країни – Кам'янець-Подільська фортеця. Її велична краса щодня приваблює сюди тисячі поціновувачів найдавнішої архітектури з різних куточків світу. Високі вежі, таємничі підземні переходи, століття історії, – все це створює тут атмосферу романтики та чаклунства.

Кам'янець-Подільський

Коростишівський каньйон

Коростишівський гранітний каньйон в Житомирській області – місце, в яке можна приїхати на вихідні з наметом і відпочити від суєти, спостерігаючи красивий пейзаж. Місцевість навколо каньйону засаджена деревами, тому можна розміститися як на березі біля скелі, щоб насолоджуватися казковим видом, так і подалі, у тіні дерев. У теплу погоду можна купатися – тут облаштовано комфортний вхід у воду і невеликий пірс. А любителі екстриму можуть пострибати зі скель або прокотитися через каньйон на мотузці.

Коростишівський каньйон

Острів Хортиця

Не менш цікава навесні й Батьківщина українських козаків. Про острів Хортиця вперше заговорили ще в 1103 році. В ті часи острів розташовувався на перетині найважливіших шляхів торгівлі з греками. Сама ж Запорізька Січ була заснована в 1552-1557 роках. Подейкують, що сьогодні на красивому острові країни досі зберігаються скарби козаків, які так і не знайшли після зруйнування Січі.

Національний заповідник Хортиця

Вінниця

Європейське містечко Вінниця здивує вас чистотою і привітністю. А шоу фонтанів запам'ятається надовго. Це дійсно видовищне і незабутнє дійство. Унікальний світломузичний фонтан, що у Вінниці, за своїми технічними характеристиками можна порівняти лише зі знаменитим фонтаном у Дубаї. Український фонтан являє собою неповторне, яскраве, урочисте творіння, що поєднує в собі буйство людської фантазії і технічних можливостей сучасності.

Європейське містечко Вінниця

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