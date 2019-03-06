На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Куди поїхати весною: варіанти відпочинку в Україні
-
- 266
Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести весняну відпустку в рідній Україні. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.
Навесні завжди хочеться чогось нового і яскравого, і, звичайно ж з'являється бажання подорожувати! Тим більше, що організувати собі відпочинок навесні дуже просто і недорого. Для цього потрібно лише обрати місце, де ви ще не були і де весна – найкраща пора року.
І ще: 10 фото, які змусять вас відвідати Амстердам
Цвітіння сакури в Ужгороді
В Ужгород варто їхати в кінці квітня або на початку травня, коли він весь у рожевих тонах і оповитий ароматом цвітіння японської вишні – сакури. Найбільше її на набережній річки Уж, де розташована Липова (сакурова) алея. Ще в цей період в місті цвітуть магнолії, японська айва та інші екзотичні рослини. Тут можна по-справжньому відчути весну. У цей період в Ужгороді проходитиме традиційний "Сакура-фест": ярмарок, запуск небесних ліхтариків, творчі конкурси, літературні заходи та багато іншого.
Святкування Масляни 2019
Разом з духом весни в перших числах березня до нас приходить всіма улюблене народне свято – Масляна. У 2019 році його відзначають в період з 4 по 10 березня. Тому, у всіх куточках України в ці дні пройдуть народні гуляння – старовинні обряди з яскравим веселощами, піснями, танцями і всілякими варіаціями млинців. Не пропустіть!
Долина нарцисів
Якщо ви опинилися у Закарпатті на початку травня, відвідайте одне чудове місце – Долину нарцисів. Це частина Карпатського біосферного заповідника. Вона розташована на околиці міста Хуст в урочищі Кіреші. Долина унікальна тим, що це – природний масив нарцисів, один з найбільших у світі! У центрі міста обов'язково огляньте руїни Хустського замку. За легендою, він належав предкам графа Дракули. До речі, кілька років тому на території Хустського замку встановили інформаційні стенди.
Дністровський каньйон
Це найбільший в Україні каньйон. Він знаменитий своїми видами, коли річка Дністер петляє не гірше за знамениту річку Колорадо в США. За величну красу і унікальні пейзажі його називають одним із семи чудес України. Крім того, на вершині каньйону знаходиться знаменитий Заліщицький півострів, який входить до регіонального ландшафтного парку "Дністровський каньйон". Зверху відкривається просто нереальна панорама на вигини Дністра.
Херсонські гори під Станіславом
Херсонські гори – це горбиста місцевість, розташована недалеко від села Станіслав. Навесні тут можна побачити дуже красиві пейзажі: все покривається зеленим килимом з квітами, у гарну погоду вдасться розгледіти і Кінбурнській півострів. На початку 2000-х років ця місцевість навіть була включена до заповідної території ландшафтного парку "Станіславський".
Долина тюльпанів в селі Мамаївці
У квітні під Чернівцями, в селі Мамаївці, розквітають тюльпанові поля. Червоні, жовті, білі, фіолетові квіти ростуть на території площею більше одного гектара землі. Зараз тут висаджено аж 50 сортів тюльпанів. Навіщо їхати до Нідерландів? А вирощує тюльпани велика й згуртована родина Олександра Стратійчука: він з дружиною, мама з татом, син з невісткою, сестра зі швагром та їхні діти.
Кам'янець-Подільський
У Кам'янці-Подільському є все, для того, щоб ваш весняний відпочинок став казковим і незабутнім. Це неповторне місце, де зберігся найбільший середньовічний замок нашої країни – Кам'янець-Подільська фортеця. Її велична краса щодня приваблює сюди тисячі поціновувачів найдавнішої архітектури з різних куточків світу. Високі вежі, таємничі підземні переходи, століття історії, – все це створює тут атмосферу романтики та чаклунства.
Коростишівський каньйон
Коростишівський гранітний каньйон в Житомирській області – місце, в яке можна приїхати на вихідні з наметом і відпочити від суєти, спостерігаючи красивий пейзаж. Місцевість навколо каньйону засаджена деревами, тому можна розміститися як на березі біля скелі, щоб насолоджуватися казковим видом, так і подалі, у тіні дерев. У теплу погоду можна купатися – тут облаштовано комфортний вхід у воду і невеликий пірс. А любителі екстриму можуть пострибати зі скель або прокотитися через каньйон на мотузці.
Острів Хортиця
Не менш цікава навесні й Батьківщина українських козаків. Про острів Хортиця вперше заговорили ще в 1103 році. В ті часи острів розташовувався на перетині найважливіших шляхів торгівлі з греками. Сама ж Запорізька Січ була заснована в 1552-1557 роках. Подейкують, що сьогодні на красивому острові країни досі зберігаються скарби козаків, які так і не знайшли після зруйнування Січі.
Вінниця
Європейське містечко Вінниця здивує вас чистотою і привітністю. А шоу фонтанів запам'ятається надовго. Це дійсно видовищне і незабутнє дійство. Унікальний світломузичний фонтан, що у Вінниці, за своїми технічними характеристиками можна порівняти лише зі знаменитим фонтаном у Дубаї. Український фонтан являє собою неповторне, яскраве, урочисте творіння, що поєднує в собі буйство людської фантазії і технічних можливостей сучасності.
Читайте також: 10 фото, які змусять вас відвідати Сицилію
-
18:40Посадку японського зонда на астероїд Рюгу показали на відео
-
18:23У Viber додали темний режим: як це виглядає
-
18:12У Швейцарії показали найдорожчу банкноту в Європі
-
17:51Чому жінок збуджує суворий вираз обличчя у чоловіків
-
17:37Варто побачити: названо найцікавіші пам'ятки світу
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
17:21Чим не можна годувати котів: категорично
-
17:1321 екран в салоні: Kia показала авто майбутнього
-
17:00Серіал Кріпосна: всі актори і ролі 1 сезону – біографії і фото
-
16:51У Єгипті знайшли незвичайного Сфінкса: фотофакт
-
16:35У Канаді пілот замовив 23 піци для пасажирів, і ось чому
-
16:21Куди поїхати весною: варіанти відпочинку в Україні
-
15:59В американської астронавтки різко збільшився ріст під час пльоту на МКС
-
15:45Манчестер Юнайтед втратив 10 гравців перед матчем з ПСЖ
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:29У Великобританії кіт обікрав молочника і став зіркою
-
15:13Даша Астаф'єва знялася в новій відвертій фотосесії для Playboy Ukraine
-
14:51Русалонька: відома акторка вразила татуюванням
-
14:30Які подарунки українські жінки хочуть на 8 березня: результати опитування
-
14:10Коли в шафі нема місця: як позбутися від зайвих речей
-
13:56ТОП-5 простих правил якісного сну
-
13:34Жінка-кішка: Кім Кардашян показала новий модний тренд
-
13:15Mazda презентувала компактний кросовер CX-30
-
13:01Ці продукти покращують кровообіг
-
12:47Музика із серіалу Школа: українські пісні, які зачарували нас
-
16:21Куди поїхати весною: варіанти відпочинку в Україні
-
14:10Коли в шафі нема місця: як позбутися від зайвих речей
-
10:33Що подарувати на 8 березня 2019: найкращі подарунки жінкам
-
07:15Прогноз погоди на 6 березня: точний прогноз
-
00:48Реал – Аякс: відео голів і огляд сенсаційного матчу Ліги чемпіонів 2019
- 05 березня
-
22:50Де найкраще займатися спонтанним сексом, коли неможливо втримати бажань
-
19:24Гра престолів: вийшов видовищний трейлер фінального сезону
-
16:2110 дурних запитань космонавту: розкрито усі секрети
-
13:5020 речей, які в жодному разі не можна зливати в каналізацію
-
12:13Як вибрати ідеальний тарифний план, який підійде саме вам
-
09:51Ці продукти покращують настрій
-
07:15Прогноз погоди в Україні 5 березня
- 04 березня
-
22:24Оральний секс: науковці розповіли, хто отримує більше задоволення
-
19:30Анна Трінчер – Школа: вийшов кліп із зірками серіалу Школа
-
18:12Банальні подарунки на 8 березня, які розчарують майже кожну жінку
-
12:16Найкращі популярні пісні тижня: плейлист для гарного настрою
-
10:15Як правильно зберігати зимові речі: прості поради
-
07:00Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 березня 2019 для знаків Зодіаку
- 03 березня
-
21:55Затверджено нові правила футболу: що змінилося
-
19:21ТІК – Циклони: новий кліп у стилі передвиборчого екшну підірвав мережу
-
17:25Дівчина тижня: гаряча модель Ліза-Марі Джафта, яка стала популярною після голої фотосесії
-
15:16Названо каші, користь яких сильно переоцінюють
-
12:53Україні пригрозили скасуванням безвізу: у чому справа
-
09:18Названа одна з головних складових щасливих стосунків
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 3 березня: точний прогноз