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Відпочинок весною: чому варто поїхати в Альпи
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Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести весняну відпустку в Альпах. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.
Альпи – найвища гірська система Західної Європи, яка захоплює території восьми європейських країн: Монако, Франції, Італії, Швейцарії, Німеччини, Австрії, Ліхтештейна і Словенії. І в кожній з цих країн Альпи – не просто гірський масив, а й значною мірою суть самої країни, витік її дивовижності і причина її привабливості.
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Австрійські Альпи
В Альпах виділяють 5 ландшафтних поясів. Перший пояс охоплює передгір'я Альп і схили хребтів до висоти 800-900 м. Другий пояс тягнеться до висоти 1800-1900 м – тут рельєф гір інтенсивно розчленований, схили хребтів і долин круті, а клімат помірно холодний, з довгою сніжною зимою і сильними вітрами. Третій пояс – субальпійський – піднімається до висоти 2200-2300 м, має складну розчленованість рельєфу, а клімат тут холодний і сніжний, з різкими добовими коливаннями температур.
Четвертий пояс – альпійський – простягається до снігової межі, має суворий холодний клімат при різких змінах температур від дня до ночі. П'ятий – нівальний – пояс представлений лише в найбільш високих осьових хребтах Альп і поширений на холодні високогірні кам'янисті, льодовикові і снігові пустелі.
Морзін, Франція
Якщо хочете відчути зиму. Величезний Порт-дю-Солей – не найдешевша область Франції, але відпочинок тут дешевший, ніж на курортах з більшою висотою. Для звичайного лижника, який любить кататися на різноманітних трасах, неодмінно знайдуться маршрути в мережі Порт-дю-Солей, що розповсюджується на 8 курортів у Франції і кілька невеликих в Швейцарії.
Професіонали ж можуть спробувати свої сили вище Морзін і в прилеглих Аворіаз. Це так само чудове місце і для новачків: пакет послуг, що включає в себе lift pass і приватні уроки, дійсно вартує витрачених грошей. Село – чарівне місце порівняно маленького масштабу, побудоване в традиційному стилі шале.
Райнфалль (водоспад на Рейні), Швейцарія
Водоспад на річці Рейн в швейцарському місті Шаффхаузен, є найбільшим (в плані витрати води) водоспадом в Європі. На обох берегах річки розташовані оглядові майданчики на 23-метрових каскадах. Круїзні судна запливають під сам водоспад. На середині річки Рейн знаходиться унікальна пам'ятка – скеля, що являє собою природний оглядовий майданчик. Вузькі сходи виведуть нас на її вершину, з якої відкривається захоплюючий вид на водоспад.
Кришталево чисті озера Альп
Альпи – це не тільки гірські стежки і скелясті вершини, це також красиві озера. Над їхніми берегами утворилися справжні зони відпочинку, які влітку кишать туристами. Можна взяти напрокат водний велосипед або каное, а на великих озерах – вітрильник і поплавати в прекрасних бірюзових водах. Для особливо ледачих залишається ще варіант повалятися на одному з шезлонгів, які чекають туристів на прибережних галявинах.
Гальштат
Гальштат – невелике містечко, вірніше навіть село в Австрії. Його населення становить трохи більше 800 людей, але через свою популярності (завдяки зображенню на багатьох картинах, листівках, фотошпалерах), кількість туристів у рази перевищує кількість місцевих жителів.
Фельден
Фельден виглядає містом тільки на карті, а взагалі це просто туристична точка. Готелі, вілли, ресторани. Є навіть замок. Центр життя – казино, яке зовсім не сприймається як злачне місце. Швидше, концертний зал. Неповнолітніх всередину, втім, не пускають, зате на терасі багато хто любить розташуватися навіть з немовлятами в колисці. І з вівчарками на повідках – собак тут надзвичайно поважають. Є готелі, які спеціалізуються на прийомі постояльців з собаками.
Целль-ам-Зеє
Крутий гірськолижний курорт, де навесні навіть краще, ніж взимку. Все завдяки розташуванню: Целль-ам-Зеє знаходиться в глибині Альп. Місто оточують снігові брили і льодовик Кіцштайнхорн, а біля підніжжя є гірське озеро Целлер. Тому влітку тут можна і купатися, і кататися на лижах. Целль-ам-Зеє не пафосний курорт для олігархів, але й не нудна глибинка.
Тут є, що робити і куди сходити. Наприклад, озеро – це дайвінг, риболовля та водні розваги. На схилах гір є поля для гольфу, теніс і верхова їзда. Є термальний комплекс, в якому можна розслабитися і відновити сили.
Активний відпочинок в Альпах
Весняний відпочинок в Альпах можна назвати фітнесом з задоволенням, адже у таких подорожах активно тренується тіло і очищається душа. Так, десь в моменті ви можете втомлюватися, десь може наздогнати розчарування від своєї слабкості. Але, повернувшись назад додому, ви обов'язково знайдете, що це був найбільш насичений ваш відпочинок, тіло прийшло в тонус, на душі легко і ви повні сил, енергії і ідей для нових життєвих звершень!
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