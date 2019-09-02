Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на Тенеріфе

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести осінню відпустку на острові Тенеріфе. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

Канарські острови – пляжна перлина Атлантики, чудове місце для відпочинку на лоні первозданної природи. Тенеріфе є найбільшим островом архіпелагу. На ньому розташовані численні національні парки, узбережжя, засипані різнобарвним піском, і величний вулкан Тейде.

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Національний парк Тейде

Вулкан Тейде – найбільший природний парк на Канарських островах площею 18,9 гектарів. Заповідник утворився навколо діючого вулкана Тейде. Це місце цікаве тим, що частина його являє собою пустельні рельєфи з вулканічної породи, які створюють ілюзію присутності на іншій планеті. А інша частина парку Тейде – це місця з унікальною флорою і фауною, деякі з місцевих рослин визнані ендемічними, тобто їх можна побачити тільки тут.

Пляж Лас Вістас

Пляж розташований у південній частині острова, він є одним з найбільш протяжних на Тенеріфе. Спеціальні загороджувальні споруди захищають Лас Вістас від сильних хвиль і течій, тому в прибережних водах можливе комфортне купання. На пляжі є бари, спортивні площі, оренда обладнання та інший сервіс. Більш того, є спеціальна інфраструктура для людей з обмеженими можливостями.

Серфінг в Плайя-де-лас-Амерікас

Канарські острови вважаються одним з найкращих місць для серфінгу в Європі, і Тенеріфе – не виняток. Кататися тут можна дійсно практично скрізь: на кожному курорті або неподалік від нього є споти і школи серфінгу. Рівень хвиль дозволяє вчитися новачкам, але при цьому навіть досвідченим серфінгістам нудьгувати не доведеться. Якщо ви їдете безпосередньо за цим, то радимо обрати курорт Плая-де-лас-Амерікас, оскільки тут цей вид спорту розвинений найкраще.

Скелі Лос Гігантес

Скелі Лос Гігантес – чарівна спадщина острова Тенеріфе. Вони вражають величчю і красою. Найкраще розглянути їх з води, під час морської прогулянки. Але можна і просто заїхати на оглядовий майданчик в однойменне місто. Величезні скелі висотою до 800 метрів підносяться над океаном і вражають своїми масштабами. Туристи дуже люблять тут фотографуватися.

Тисячолітнє дерево

Тисячолітнє Драконове дерево в Ікод де Лос Вінос – один з історичних символів Канарських островів. На острові їх розкидано дуже багато. Але в місті Ікод де Лос Вінос є особливий екземпляр. Вчені кажуть, що цьому дереву більше 800 років! Висота Драконового дерева 16 метрів, а окружність стовбура 3 метри. Навколо дерева ростуть ендемічні види рослин Тенеріфе: маленькі драконові дерева, кактуси і молочаї. А ще можна зайти до церкви Сан-Маркос неподалік.

Аквапарк Сіам-парк

Сіам-парк вважається найбільшим європейським аквапарком. Це популярне місце для відпочинку з дітьми. На території аквапарку є 25 гірок різної складності. Сіам-парк оформлений в тайському стилі, бо власники відчувають особливе благоговіння перед культурою держав Південно-Східної Азії. Тут є імпровізований плавучий ринок, ресторани тайської кухні, статуї казкових істот з тайського епосу. На відкриття парку була запрошена королівська сім'я Таїланду.

Пляж Ель Дюке

Пляж, покритий жовтим піском, який розташований на південному узбережжі Коста-Адехе. Ель Дюк вважається одним з найкращих пляжів Тенеріфе. Його оточують ресторани високої кухні, розкішний готельний комплекс і численні розважальні заклади. Пляж вважається центром курортного життя Тенеріфе. Пляжна інфраструктура Ель Дюке пристосована під найвибагливіші запити.

Мис Тено

Мис є найзахіднішою точкою острова. Місцевість являє собою суворі скелі з прямовисними спуском в бурхливі хвилі. З оглядового майданчика чудово проглядається океан і далекі обриси берегової лінії Тенеріфе. На мисі є два маяки – старий кам'яний XIX століття і новий, вищий, який був зведений в 1987 році. Для огляду доступні приміщення, в яких колись жили сім'ї доглядачів.

Парк метеликів

Mariposario del Drago або Парк метеликів знаходиться в Ікод де лос Вінос, це недалеко від відомого Драконового дерева. Також одна з визначних пам'яток Тенеріфе, яку варто відвідати. У доволі великому парку на волі живуть найкрасивіші метелики з усього світу. Також тут є кінозал, аудиторія для лекцій і наукова лабораторія. Колекція парку – одна з найбільших і налічує понад 100 видів метеликів з Австралії, Азії та Центральної Америки.

Залежно від пори року, метелики в Парку змінюються. Щоб отримати максимум задоволення від відвідування цього цікавого місця на Тенеріфе, виберіть відповідний час для відвідування: теплу сонячну погоду, це допоможе повноцінно насолодитися красою цього місця.

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