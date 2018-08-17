Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Дубровник

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести відпустку у Дубровнику. В щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

Дубровник – яскравий представник популярних напрямків східноєвропейського туризму. Не дарма ж друга назва цього курортного міста – "Перлина Адріатики". Ще більшу популярність, якщо таке взагалі можливо, в останні роки Дубровнику принесли зйомки в ньому культового серіалу "Гра престолів".

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Старий порт

600 років тому це був головний порт в Адріатичному морі – тут кидали якір торгові судна з Італії, Туреччини, Лівану та сусідніх балканських країн. Сьогодні в порту швартуються рибальські човни і туристичні катери, а сама гавань славиться шаленою кількістю ресторанів і таверн. У них можна спробувати хрустких, зажарених на грилі кальмарів, свіжих зубаток, смачних устриць і лангустів.

Сьогодні в порту швартуються рибальські човни і туристичні катери / Adriatic DMC

Піщаний пляж Лападу

Хорвати люблять говорити, що пляжі півострова Лапад – одні з найдовших піщаних пляжів в країні (що, і справді, велика рідкість – майже всі пляжі в Хорватії кам'янисті). Але важливо розуміти, що пісок в бухті Лапад можна знайти тільки на спусках у воду. Решта простору пляжу покрита дрібною білою галькою. Як і на більшості хорватських пляжів, тут є душі, шезлонги, пляжні парасольки і кабінки для переодягання (іноді за використання лежаків і парасольок треба заплатити 1 євро).

Тут є душі, шезлонги, пляжні парасольки і кабінки для переодягання / PreviousNext

Пляж Баньє

Пляж знаходиться перед східним входом у Старе місто. Його особливе місце розташування серед готелів і історичних пам'ятників створює незвичайну атмосферу. Тут можна орендувати шезлонги і парасольки, а також скутери, водні лижі, гідроцикли та інший інвентар для водного спорту. На пляжі є власний ресепшн, ресторан і кафе-бар, а також тут є фешенебельний Eastwest Beach Club.

На цьому пляжі є власний ресепшн / Travels and Treats

Ресторан Gradska Kavana

Ресторан з однією з кращих терас в Дубровнику – з видом на Старе місто і порт, де пришвартовані сотні рибальських човнів і білосніжних яхт. Тут дубові меблі, червоне вино і жива музика вечорами, у меню – великий перелік м'ясних і рибних страв.

Ресторан з однією з кращих терас в Дубровнику / Nautika restaurants

Озеро "Мертве море"

Це озеро – мальовнича пам'ятка Хорватії. Це – невелике солоне озеро, пов'язане з Адріатичним морем підземними каналами. Його діаметр становить 50 метрів, максимальна глибина – 6 метрів. Завдяки криштально чистій воді, "Мертве море" є улюбленим місцем для купання відвідувачів острова, включаючи дітей і недосвідчених плавців.

"Мертве море" є улюбленим місцем для купання відвідувачів острова / Travels and Treats

Фортеця Святого Івана

Фортеця – одна з найбільш великих і давніх в Дубровнику. Перша вежа форту була побудована на початку XIV століття. Всередині знаходиться Морський музей з колекцією експонатів, пов'язаних з морською навігацією, – це прапори, зброя, штурвали і якоря.

Всередині знаходиться Морський музей з колекцією експонатів / siqik

Міст Франьо Туджмана

Єдиний вантовий міст в Дубровнику. Ця потужна підвісна конструкція була введена в експлуатацію в 2002 році. Через розбіжності між представниками різних політичних груп, міст отримав дві назви. На одній його частині встановлений щит з назвою "Міст Франьо Туджмана" – на честь першого президента Хорватії, а на іншій – "Міст Дубровник". Міст включає в себе дві автомобільні смуги, його довжина становить 518 метрів. На повітряних платформах встановлені камери стеження за ходом руху.

Через розбіжності між представниками різних політичних груп, міст отримав дві назви / Total Croatia News

Страдун

Страдун, він же Плацу, – головна пішохідна зона і центральна вулиця Старого міста Дубровника. Раніше на цьому місці було дрібне болото, що відділяло острівець Лаус-Лаві, де і був заснований Дубровник, від іншої частини суші. В кінці XII століття болото було засипане, а вулиця довжиною 300 метрів стала головною торговою артерією міста. Всі її будівлі, зведені після землетрусу 1667 року створені за одним шаблоном: на перших поверхах магазини, на других – житлові приміщення.

Головна пішохідна зона і центральна вулиця Старого міста / Oddviser

Пляж Кава

Пляж Кава – один з найкрасивіших пляжів Дубровника. Цей невеликий гальковий пляж оточений мальовничими скелястими горами. Він вражає своєю чистотою і невимушеною атмосферою. Спокійне дрібне море і пологий спуск роблять його ідеальним місцем для відпочинку з дітьми.

Пляж Кава – один з найкрасивіших пляжів Дубровника / Trover

Бурбон Стріт

Ця вулиця – одне з найбільш гучних місць в Дубровнику. Тут розташовано безліч готелів, елінгів, а також кафе, ресторанів і нічних клубів. Любителі спокійного проведення часу зможуть відпочити тут в одному зі скверів, які обладнані прекрасними дерев'яними лавками і фонтанами. На вулиці Бурбон Стріт багато зелених насаджень, тому повітря тут завжди чисте і свіже. Туристів, звичайно ж, приваблюють модні бутики, в яких товар можна придбати за доступними цінами.

На вулиці Бурбон Стріт багато зелених насаджень / Bookingcar.su

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