Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів Музика Рецепти

Відпочинок на морі 2019: релакс у екзотичному Маврикії

  • 239
Відпустка на морі в Маврикії - фото 1
Відпустка на морі в Маврикії / maximum.fm

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести відпустку в Республіці Маврикій. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

Уособлення раю для тих, хто хоче ніжитися під сонцем і насолоджуватися купанням в морі. Пляжі в різних частинах острова відрізняються своєю атмосферою, глибиною води біля берега і можливостями для занять водними видами спорту.

Гайда у мандри: Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Албанію

Західна і південно-західна частина Маврикія

Відпочинок на морі 2019: релакс у екзотичному Маврикії - фото 345915

Ці місця немов створені для любителів спорту і природи. Селище Флік-ан-Флак вважається одним з найбільш популярних місць для відпочинку і снорклінгу, тут прекрасні білосніжні пляжі. Селища Тамарін і Гранд-Рів'єр-Нуар колись були простими рибальськими поселеннями. Сьогодні ж тут стоять розкішні вілли, а від берега відпливають оснащені для глибоководної риболовлі човни. Південніше, на півострові Ле-Морн, пляж і вітри прихильні до любителів кайт-серфінгу, вейв-райдінгу і віндсерфінгу.

Острів Іль-о-Серф

Відпочинок на морі 2019: релакс у екзотичному Маврикії - фото 345917

Розташований на східному узбережжі Маврикія, в 15 хвилинах від берега на спідботі. Красивий і невеликий.
Білий пісок, бірюзова вода. Як всюди на Маврикії, тут є певний атракціон: приплив і відплив породжують швидку річку між двома островами. Швидкість води така, що складно встояти на ногах (хвиль немає). Народ розважається тим, що лягає у воду і, людські тіла як колоди, пливуть від однієї бухти (пункт А) в іншу (пункт Б). Потім тіла вилазять на берег.

Відпочинок на морі 2019: релакс у екзотичному Маврикії - фото 345916

Флік-ан-Флак

Улюблене місце відпочинку самих маврикійців, що славиться прекрасними пляжами і розташованим неподалік заповідником "Казела-Берд-Парк". У районі Флік-ан-Флак є більше чотирьох десятків цікавих місць для дайвінгу: ціле поле підводних печер "Собор", "Зміїний вал", протока Сен-Жак, 4 затонулих судна на глибинах від 20 до 40 м тощо.

Відпочинок на морі 2019: релакс у екзотичному Маврикії - фото 345919

Район Пуант-о-Піман

Цікавий скелястими бухтами, відносним спокоєм і бірюзовими лагунами. Бе-о-Торти (бухта Черепах) справжній фешенебельний курорт (хоча пляжі тут теж невеликі). Тру-о-Біш і Мон-Шуазі славляться трикілометровим пляжем з найчистішого піску. Півострів Пуант-о-Каннон (мис Канонірів) утворює зону відокремлених невеликих пляжів, оточених сучасними курортними комплексами. Перейбер і Гран-Бе осередки нічного життя і магазинів, десятків ресторанів і спортивних клубів: галасливі і космополітичні курортні центри.

Відпочинок на морі 2019: релакс у екзотичному Маврикії - фото 345920

Риболовля

Відпочинок на морі 2019: релакс у екзотичному Маврикії - фото 345922

Риболовля у відкритому морі – одна з головних визначних пам'яток Маврикія. У будь-який час року тут виловлюють рекордні екземпляри блакитних марлінів, риб-голок, тунця, баракуд та інших. Найкращий час для риболовлі припадає на листопад-квітень і вересень-листопад, а найбільш "порожніми" вважаються червень і липень. Клуби, що пропонують рибалку у відкритому морі, надають для риболовлі катери і моторні яхт, повністю оснащені всім необхідним. Кращими місцями для рибалки вважаються бухти біля південно-західного узбережжя, від Рів'єр-Марлін-Нуар до Морн-Брабан.

Відпочинок на морі 2019: релакс у екзотичному Маврикії - фото 345921

Шамарель – семикольорові піски

Незвичайне геологічне утворення – кольорові піски – являє собою невелику ділянку дюн на південному заході Маврикія, поблизу села Шамарель. Земля тут оголилася, і на схилі пагорба дощ і вітер вирізали дивовижний візерунок у вигляді хвиль різних відтінків червоного, коричневого, фіолетового, зеленого, блакитного, пурпурного і жовтого кольору. Спочатку здається, що ефект різнобарв'я створюють ковзаючі тіні, але через якийсь час стає зрозуміло, що кольори реальні, а тіні були ілюзією.

Відпочинок на морі 2019: релакс у екзотичному Маврикії - фото 345923

Мис Гріс-Гріс

Розташований на південному краю острова Маврикій. Цілий рік на ньому панує похмура і гнітюча атмосфера. Тут є єдиний розрив між бар'єрними рифами, що оточують Маврикій, що пояснює сильні хвилі, які розбиваються об скелі біля берега. Купання тут заборонене. Проте, цей мис і раніше був улюбленим місцем для багатьох місцевих жителів, які бажають влаштувати пікнік і відпочити з сім'єю, друзями і родичами.

Відпочинок на морі 2019: релакс у екзотичному Маврикії - фото 345924

Озеро Гран Басен

Озеро кратера Гран Басен (Великий басейн), або Гангу Талан, розташоване у відокремленому гірському районі на висоті 1 800 метрів над рівнем моря. Озеро священне індуїстська місце, яке лежить в Маврикії. Багато місцевих жителів вважають, що Гран Басен – це своєрідна аналогія священній річці Ганг в Індії.

Відпочинок на морі 2019: релакс у екзотичному Маврикії - фото 345925

Вулкан Тру-о-Серфс

На острові Маврикій неподалік від міста Кюрпіп є кратер погаслого вулкана Тру-о-Серфс. Вулкан вже давно неактивний і його схили вкриті лісом. Глибина кратера 85 метрів, а діаметр 200 метрів. Якщо піднятися до кратера, то відкриється чудова панорама на околиці і океан.

Відпочинок на морі 2019: релакс у екзотичному Маврикії - фото 345926

Оленячий острів

Оленячий острів – приголомшливе за красою місце, з чудовими пляжами і блакитним морем. Раніше цей острів був популярний через величезну популяцію оленів. Це місце цілком можна назвати раєм. Щороку острів приваблює тисячі туристів. Вода тут особливо чиста і прозора. Острів залишить задоволеними навіть найвибагливіших і найбільш вимогливих туристів.

Відпочинок на морі 2019: релакс у екзотичному Маврикії - фото 345927

На острові вас чекають безліч центрів водних розваг. Ви можете практикувати тут всі види водного спорту: катамаран, серфінг, байдарки, банан, буй, водний парашут або лижі, а потім перекусити в одному з ресторанів.

Більше подорожей: Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Таїланд

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Впізнай, чий це зірковий погляд!
  • Вчора, 15:30
  • 625
10 дурних запитань, які нарешті поставили астрологу
  • Вчора, 17:21
  • 721
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1663853
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл