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Відпочинок на морі 2019: релакс у екзотичному Маврикії
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Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести відпустку в Республіці Маврикій. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.
Уособлення раю для тих, хто хоче ніжитися під сонцем і насолоджуватися купанням в морі. Пляжі в різних частинах острова відрізняються своєю атмосферою, глибиною води біля берега і можливостями для занять водними видами спорту.
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Західна і південно-західна частина Маврикія
Ці місця немов створені для любителів спорту і природи. Селище Флік-ан-Флак вважається одним з найбільш популярних місць для відпочинку і снорклінгу, тут прекрасні білосніжні пляжі. Селища Тамарін і Гранд-Рів'єр-Нуар колись були простими рибальськими поселеннями. Сьогодні ж тут стоять розкішні вілли, а від берега відпливають оснащені для глибоководної риболовлі човни. Південніше, на півострові Ле-Морн, пляж і вітри прихильні до любителів кайт-серфінгу, вейв-райдінгу і віндсерфінгу.
Острів Іль-о-Серф
Розташований на східному узбережжі Маврикія, в 15 хвилинах від берега на спідботі. Красивий і невеликий.
Білий пісок, бірюзова вода. Як всюди на Маврикії, тут є певний атракціон: приплив і відплив породжують швидку річку між двома островами. Швидкість води така, що складно встояти на ногах (хвиль немає). Народ розважається тим, що лягає у воду і, людські тіла як колоди, пливуть від однієї бухти (пункт А) в іншу (пункт Б). Потім тіла вилазять на берег.
Флік-ан-Флак
Улюблене місце відпочинку самих маврикійців, що славиться прекрасними пляжами і розташованим неподалік заповідником "Казела-Берд-Парк". У районі Флік-ан-Флак є більше чотирьох десятків цікавих місць для дайвінгу: ціле поле підводних печер "Собор", "Зміїний вал", протока Сен-Жак, 4 затонулих судна на глибинах від 20 до 40 м тощо.
Район Пуант-о-Піман
Цікавий скелястими бухтами, відносним спокоєм і бірюзовими лагунами. Бе-о-Торти (бухта Черепах) справжній фешенебельний курорт (хоча пляжі тут теж невеликі). Тру-о-Біш і Мон-Шуазі славляться трикілометровим пляжем з найчистішого піску. Півострів Пуант-о-Каннон (мис Канонірів) утворює зону відокремлених невеликих пляжів, оточених сучасними курортними комплексами. Перейбер і Гран-Бе осередки нічного життя і магазинів, десятків ресторанів і спортивних клубів: галасливі і космополітичні курортні центри.
Риболовля
Риболовля у відкритому морі – одна з головних визначних пам'яток Маврикія. У будь-який час року тут виловлюють рекордні екземпляри блакитних марлінів, риб-голок, тунця, баракуд та інших. Найкращий час для риболовлі припадає на листопад-квітень і вересень-листопад, а найбільш "порожніми" вважаються червень і липень. Клуби, що пропонують рибалку у відкритому морі, надають для риболовлі катери і моторні яхт, повністю оснащені всім необхідним. Кращими місцями для рибалки вважаються бухти біля південно-західного узбережжя, від Рів'єр-Марлін-Нуар до Морн-Брабан.
Шамарель – семикольорові піски
Незвичайне геологічне утворення – кольорові піски – являє собою невелику ділянку дюн на південному заході Маврикія, поблизу села Шамарель. Земля тут оголилася, і на схилі пагорба дощ і вітер вирізали дивовижний візерунок у вигляді хвиль різних відтінків червоного, коричневого, фіолетового, зеленого, блакитного, пурпурного і жовтого кольору. Спочатку здається, що ефект різнобарв'я створюють ковзаючі тіні, але через якийсь час стає зрозуміло, що кольори реальні, а тіні були ілюзією.
Мис Гріс-Гріс
Розташований на південному краю острова Маврикій. Цілий рік на ньому панує похмура і гнітюча атмосфера. Тут є єдиний розрив між бар'єрними рифами, що оточують Маврикій, що пояснює сильні хвилі, які розбиваються об скелі біля берега. Купання тут заборонене. Проте, цей мис і раніше був улюбленим місцем для багатьох місцевих жителів, які бажають влаштувати пікнік і відпочити з сім'єю, друзями і родичами.
Озеро Гран Басен
Озеро кратера Гран Басен (Великий басейн), або Гангу Талан, розташоване у відокремленому гірському районі на висоті 1 800 метрів над рівнем моря. Озеро священне індуїстська місце, яке лежить в Маврикії. Багато місцевих жителів вважають, що Гран Басен – це своєрідна аналогія священній річці Ганг в Індії.
Вулкан Тру-о-Серфс
На острові Маврикій неподалік від міста Кюрпіп є кратер погаслого вулкана Тру-о-Серфс. Вулкан вже давно неактивний і його схили вкриті лісом. Глибина кратера 85 метрів, а діаметр 200 метрів. Якщо піднятися до кратера, то відкриється чудова панорама на околиці і океан.
Оленячий острів
Оленячий острів – приголомшливе за красою місце, з чудовими пляжами і блакитним морем. Раніше цей острів був популярний через величезну популяцію оленів. Це місце цілком можна назвати раєм. Щороку острів приваблює тисячі туристів. Вода тут особливо чиста і прозора. Острів залишить задоволеними навіть найвибагливіших і найбільш вимогливих туристів.
На острові вас чекають безліч центрів водних розваг. Ви можете практикувати тут всі види водного спорту: катамаран, серфінг, байдарки, банан, буй, водний парашут або лижі, а потім перекусити в одному з ресторанів.
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