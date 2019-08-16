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Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Грузію
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Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести відпустку в Грузії. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.
Не дивлячись на те, що пляжі Грузії значно поступаються за якістю турецьким, чорногорським або болгарським, пляжний відпочинок в Грузії теж дуже популярний. Вибирають його в основному туристи, які вважають за краще поєднати гарну засмагу з відвідуванням визначних пам'яток.
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Батумі
Перш за все славиться своєю кухнею. Тут роблять неймовірно смачні хачапурі, хінкалі, мцдаві, чашашулі. А чого тільки варті нескінченні батумські пляжі! Тут завжди вирує життя: вдень поспішають на пляж туристи, а ввечері веселиться молодь і гуляють закохані парочки. Тут вам не будуть набридати торгівлею. Її тут практично немає. Взагалі варто відзначити, що цей пляж називають ще Батумі-біч. За відпочинком на пляжі і купанням в морі не забудьте відвідати Літній театр, Співаючі фонтани, дельфінарій, приморський парк.
Кобулеті
На відміну від сучасного Батумі, Кобулеті виглядає як своєрідний мікс сучасного курорту і типово радянської здравниці. Тут можна знайти як сучасні готелі, так і великий вибір житла в приватному секторі. Прогулюючись набережною або містом можна з інтервалом буквально у кілька кроків побачити сучасний готель, покинутий ще з радянських часів санаторій і невеликий приватний будиночок з білизною на мотузці для просушування.
Славиться Кобулеті своїм великим пляжем протяжністю близько 10 кілометрів, де дуже гармонійно поєднуються смуги великої і середньої гальки з ділянками чорного магнітного піску.
Шекветілі
Це невелике курортне селище, яке розташоване недалеко від Урекі. Його пляж розтягується приблизно на 3 кілометри чорноморського берега. Це ще одне місце з пісочним пляжем, але магнетиту тут трохи менше. У Шекветілі є санаторії, готелі і гостьові будинки. Ціни починаються від 15$ за номер. Дуже часто у вартість входить триразове харчування. Інфраструктура тут не сильно розвинена, зате тут є хороший сосновий ліс, завдяки чому повітря тут цілюще.
Чакві
Чакві – невелике селище, куди туристи приїжджають заради чистого пляжу, моря і свіжого гірського повітря. Тут добре розвинений приватний сектор, тому ви без зусиль знайдете хороший готель або гостьовий будинок з харчуванням. Пляж в Чакві безпечний для відпочинку з дітьми. Він гальковий, але біля води камені перетворюються на пісок. 6-кілометровий пляж дозволяє знайти спокійне вільне місце навіть під час літнього сезону.
Урекі
Велике село. У липні-серпні тут живо, навіть занадто. Багато людей, які відпочивають з дітьми. Є дитячі майданчики, водні гірки. Працює ринок і магазини. Пляж і море стають брудними. В інші місяці тиша, навіть кафе і магазини закривають. У низький сезон пляж відносно чистий, море теж. До основних визначних пам'яток Аджарії їздити далеко, а гори теж не поруч.
Зелений мис
Вважається одним з найкрасивіших місць чорноморського узбережжя Грузії. Цей курорт унікальний тим, що жити тут можна навіть на території ботанічного саду. Плата не найменша, зате ви отримуєте можливість відпочивати в тропічному саду серед ліан і екзотичних квітів. На тутешньому пляжі ніколи не буває багато туристів, тому ви зможете насолодитися в повній мірі затишком і самотою. А ще тутешні води дуже люблять дайвери.
Гоніо
Гоніо вважається одним з найкращих курортів Грузії. Номери в готелях тут бронюють з початку року. Річ у тому, що навіть в сезон тут не так багатолюдно, як наприклад, в Батумі або Урекі. Хоча весь пляж усіяний великою галькою, це не заважає людям приїжджати навіть з дітьми. Вода тут одна з найчистіших на всьому узбережжі!
Цихисдзирі
Мабуть, найбільш непопулярний курорт серед всіх чорноморських. Селище Цихисдзирі розташоване в 20 кілометрах від Батумі, і в 8 кілометрах від Кобулеті. Найчастіше його навіть не вносять в морські курорти Грузії, тому що люди їдуть сюди не на пляжі, а у фортецю. Візантійська фортеця Петра стоїть на 80 метрів над рівнем моря, це досить великий комплекс, який, на жаль, вже постраждав від часу.
Боржомі
Мінеральну воду Боржомі поставляють у 40 країн світу. Цілюща вода зароджується на глибині понад вісім кілометрів і, пройшовши товщу вулканічних гірських порід, насичується більш ніж 60 природними мінералами. Подорожуючи Грузією, обов'язково скористайтеся унікальною нагодою випити води прямо з джерела!
Ще трохи про Аджарію
Аджарія – морська столиця відпочинку в Грузії. Гальковий пляж, станції водних видів спорту, семикілометрова набережна Батумі з чудовим парком-бульваром з його танцюючими і співаючими фонтанами, пальмами, барами, кафе і ресторанами з чудовим сервісом і дуже смачною їжею. Навіть хачапурі в Аджарії особливе: воно має форму човна! І обов'язково побувайте в Ботанічному саду Батумі.
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