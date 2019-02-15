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Відпочинок для душі: як виглядають взимку Доломітові Альпи

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Доломітові Альпи взимку - фото 1
Доломітові Альпи взимку / instagram.com/stefano_maraggi_photography

Фотограф-самоучка показав, який вигляд мають засніжені Доломітові Альпи. Це варто побачити всім, хто обожнює гори!

Знайомтесь, Стефано Мараджі (Stefano Maraggi) – 27-річний інженер і фотограф-самоучка, який мешкає та працює в італійському муніципалітеті Манерба-дель-Гарда.

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У вільний час чоловік намагається показати найкрасивіші пейзажі своєї країни, будь-то казкова природи чи вдалі вуличні знімки. Однак найбільше уваги Стефано приділяє Альпам. Нещодавно він побував в Доломітах та показав їх засніжену атмосферу. Насолоджуйтесь!

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Відпочинок для душі: як виглядають взимку Доломітові Альпи - фото 307910

Відпочинок для душі: як виглядають взимку Доломітові Альпи - фото 307911

Відпочинок для душі: як виглядають взимку Доломітові Альпи - фото 307912

Відпочинок для душі: як виглядають взимку Доломітові Альпи - фото 307913

Відпочинок для душі: як виглядають взимку Доломітові Альпи - фото 307914

Відпочинок для душі: як виглядають взимку Доломітові Альпи - фото 307915

Відпочинок для душі: як виглядають взимку Доломітові Альпи - фото 307916

Відпочинок для душі: як виглядають взимку Доломітові Альпи - фото 307917

Відпочинок для душі: як виглядають взимку Доломітові Альпи - фото 307918

Відпочинок для душі: як виглядають взимку Доломітові Альпи - фото 307919

Відпочинок для душі: як виглядають взимку Доломітові Альпи - фото 307920

Відпочинок для душі: як виглядають взимку Доломітові Альпи - фото 307921

Відпочинок для душі: як виглядають взимку Доломітові Альпи - фото 307922

Відпочинок для душі: як виглядають взимку Доломітові Альпи - фото 307923

Відпочинок для душі: як виглядають взимку Доломітові Альпи - фото 307924

Відпочинок для душі: як виглядають взимку Доломітові Альпи - фото 307925

Відпочинок для душі: як виглядають взимку Доломітові Альпи - фото 307926

Відпочинок для душі: як виглядають взимку Доломітові Альпи - фото 307927

Відпочинок для душі: як виглядають взимку Доломітові Альпи - фото 307928

Відпочинок для душі: як виглядають взимку Доломітові Альпи - фото 307929
Джерело всіх фото: instagram.com/stefano_maraggi_photography

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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