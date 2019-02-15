Саудівська Аравія відкриває перший туристичний напрямок

До 2035 року планують залучити кілька мільйонів туристів

Саудівська Аравія досі вважається однією з найбільш закритих країн. Її влада презентувала перший туристичний напрямок – природний і культурний пам'ятник всесвітньої спадщини Аль-Ула.

При цьому на презентації виконавчий директор Королівської комісії з розвитку Аль-Ули заявив, що до 2023 року прогнозується приріст туристів до 230 тисяч, а до 2035 – від 1,5 до 2 мільйонів.

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У цьому регіоні розташований перший для країни пам'ятник ЮНЕСКО, величезний комплекс археологічних об'єктів, стародавні гробниці Мадаїн-Саліх. Раніше в цьому місці було древнє місто Набатейського царства Хегра, яке було другим за значущістю після столиці набатеїв Петри (нинішня Йорданія).

У Саудівській Аравії чекають на наплив туристів / Financial Times

Скелі з відкритими стародавніми гробницями, з наскельними написами, скульптурними композиціями, перебувають у відкритому доступі для всіх туристів. За словами кураторів проекту розвитку курорту, за останній рік пам'ятник ЮНЕСКО відвідало близько 30 тисяч осіб.

При цьому в планах Саудівської Аравії до 2030 року наростити число відвідувачів до 30 млн на рік. Основну ставку роблять на створення на островах у Червоному морі розкішних курортів, які не підкоряються строгим законам королівства.

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