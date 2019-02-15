Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019

Саудівська Аравія відкриває перший туристичний напрямок

  • 49
До 2035 року планують залучити кілька мільйонів туристів - фото 1
До 2035 року планують залучити кілька мільйонів туристів

Саудівська Аравія досі вважається однією з найбільш закритих країн. Її влада презентувала перший туристичний напрямок – природний і культурний пам'ятник всесвітньої спадщини Аль-Ула.

При цьому на презентації виконавчий директор Королівської комісії з розвитку Аль-Ули заявив, що до 2023 року прогнозується приріст туристів до 230 тисяч, а до 2035 – від 1,5 до 2 мільйонів.

І ще: Скільки зараз коштує в'їзд у Венецію

У цьому регіоні розташований перший для країни пам'ятник ЮНЕСКО, величезний комплекс археологічних об'єктів, стародавні гробниці Мадаїн-Саліх. Раніше в цьому місці було древнє місто Набатейського царства Хегра, яке було другим за значущістю після столиці набатеїв Петри (нинішня Йорданія).

У Саудівській Аравії чекають на наплив туристів - фото 307696
У Саудівській Аравії чекають на наплив туристів / Financial Times

Скелі з відкритими стародавніми гробницями, з наскельними написами, скульптурними композиціями, перебувають у відкритому доступі для всіх туристів. За словами кураторів проекту розвитку курорту, за останній рік пам'ятник ЮНЕСКО відвідало близько 30 тисяч осіб.

При цьому в планах Саудівської Аравії до 2030 року наростити число відвідувачів до 30 млн на рік. Основну ставку роблять на створення на островах у Червоному морі розкішних курортів, які не підкоряються строгим законам королівства.

Читайте також: Більше ніякого порятунку: на Канарах заборонили малювати на піску

Джерело: Tourprom
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
5 вагомих причин НЕ купувати флагманські смартфони
  • 13 лютого, 12:13
  • 886
Моделі 90-х: як змінилася німецька супермодель Клаудія Шиффер (18+)
  • 16 лютого, 13:14
  • 1700
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1210950
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Подорожі Новини