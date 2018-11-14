Відпочинок для душі: ефектні пейзажі світу

Фотограф-самоучка мандрує світом та показує особливі пейзажі, які викликають бажання пакувати валізи та гайнути світ за очі.

Знайомтесь, Кенні Льофстрьом Kenny (Löfström) – талановитий фотограф-самоучка, який мешкає у столиці Швеції, Стокгольмі. Кілька років тому він захопився зйомкою, і після цього не відпускав камеру з рук у кожній свої мандрівці. В об'єктиві Кенні можна побачити лайфстайл-знімки, неймовірну природу та пейзажі, від яких перехоплює подих. Насолоджуйтесь:

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Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström

Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström

Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström

Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström

Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström

Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström

Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström

Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström

Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström

Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström

Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström

Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström

Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström

Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström

Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström

Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström

Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström

Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström

Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström

Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström

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