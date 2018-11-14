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Відпочинок для душі: ефектні пейзажі світу

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Шведський фотограф показує атмосферну красу світу - фото 1
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström

Фотограф-самоучка мандрує світом та показує особливі пейзажі, які викликають бажання пакувати валізи та гайнути світ за очі.

Знайомтесь, Кенні Льофстрьом Kenny (Löfström) – талановитий фотограф-самоучка, який мешкає у столиці Швеції, Стокгольмі. Кілька років тому він захопився зйомкою, і після цього не відпускав камеру з рук у кожній свої мандрівці. В об'єктиві Кенні можна побачити лайфстайл-знімки, неймовірну природу та пейзажі, від яких перехоплює подих. Насолоджуйтесь:

І ще: Атмосферні пейзажі Якуба Фішера, від яких перехоплює подих

Шведський фотограф показує атмосферну красу світу - фото 288612
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу - фото 288611
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу - фото 288610
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу - фото 288609
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу - фото 288608
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу - фото 288607
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу - фото 288606
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу - фото 288605
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу - фото 288604
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу - фото 288603
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу - фото 288602
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу - фото 288601
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу - фото 288600
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу - фото 288599
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу - фото 288598
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу - фото 288597
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу - фото 288596
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу - фото 288595
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу - фото 288594
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу - фото 288593
Шведський фотограф показує атмосферну красу світу / Kenny Löfström

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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