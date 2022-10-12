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Відплата триває: воїни ССО показали, як знищують ворогів – відео
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Кожного дня українські захисники роблять все, щоб наблизити нашу перемогу. Сили Спецоперацій без перепочинку та вихідних перетворюють ворожу техніку у мотлох, а нове відео це лише підтверджує.
Українські бійці продовжують вражати своєю міццю та мужністю, захищаючи та повертаючи наші землі. В цьому їм полегшує завдання техніка, з якою допомагають волонтери та іноземні партнери. Тож цього разу воїни показали, як завдяки групі Сил Спецоперацій та артилеристам з MLRS (американська реактивна система залпового вогню – РСЗВ M270) вдається відправити російських окупантів в єдиному правильному напрямку. Відповідне відео з'явилось на офіційній сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ у фейсбуці.
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Один MLRS в поєднанні з однією групою ССО України. Один день спільної роботи з багатьох інших. Ми нищимо ворога у його лігві, обираючи для ударів військові цілі: пункти управління, логістику, скупчення техніки і живої сили. На відміну від росіян, які доводять свою убогу сутність вбивствами мирних людей, обстрілами цивільних міст, намагаються позбавити дітей і старих елементарних умов, цілеспрямовано цілять по об'єктах життєво важливої інфраструктури. У них не вийде. Відплата триває і буде тяжчою для ворога з кожним днем. Над цим ми працюємо безперестанку, – йдеться у повідомленні.
Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням.
Відзначимо, що станом на 12 жовтня російські війська втратили близько 63 380 осіб, 2505 танків, 5181 бойових броньованих машин та 1507 артилерійських систем. Повний перелік втрат окупантів з початку повномасштабної війни має такий вигляд:
Не HIMARS єдиними! Дивіться, як системи Mars II позбавляють ворогів шансу на виживання навіть на великих дистанціях:
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