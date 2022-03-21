Відпишіться негайно: ці телеграм-канали окупанти використовують для пропаганди

Служба безпеки України нагадала, які телеграм-канали російські окупанти використовують для пропаганди та координуються спецслужбами РФ. Важливо відписатися від них якомога швидше!

Про це йдеться в телеграм-каналі СБУ.

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В СБУ наголошують, що їхні матеріали є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює РФ. "Тож вкотре закликаємо вас не довіряти цим та іншим пропагандистським ресурсам, не поширювати їхні публікації та не сприяти ворогу", – додають в СБУ.

Зокрема, це телеграм-канали:

Легитимный

Резидент

Картель

Сплетница

Чорний квартал

Политический расклад

Нетипичное Запорожье

Тремпель Харьков

Одесский фраер

Днепр live

Николаев live

Херсон live

Ці телеграм-канали окупанти використовують для пропаганди

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