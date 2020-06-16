Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Коли українцям можна буде дивитися футбол на стадіоні

  • 7
Футбол - фото 1
Футбол / noticiasaominuto

Через зростання кількості нових випадків захворювання на коронавірус в Україні дату, коли можна буде насолодитися футболом на стадіоні, може бути трохи скореговано.

Раніше з'явилася інформація, що Українська асоціація футболу (УАФ) планувала дати можливість українським шанувальникам футболу бути присутніми на стадіонах під час матчів УПЛ, однак з обмеженням (до 25% заповнюваності трибун стадіону).

І ще: Під час матчу без глядачів на поле вибіг уболівальник: епічне відео

"УАФ планувала з 17 червня дати можливість вболівальникам бути присутнім на футбольних матчах, причому не більше 25% від заповнюваності стадіону. Однак через зростання нових випадків захворювання на коронавірус в Україні цю дату може бути скориговано", – повідомляють ЗМІ.

За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, рішення про допуск фанатів на трибуни буде ухвалюватися на підставі досвіду інших європейських чемпіонатів: "Уважно відстежуємо ситуацію в країнах Європи. Матчі Бундесліги поновилися 16 травня і тривають без глядачів. Серія А повернеться 20 червня без глядачів, Данія від 28 травня без глядачів, Іспанія від 11 червня без глядачів".

Коли повернеться футбол - фото 410544
Коли повернеться футбол

Це цікаво: У баскетбольних та футбольних матчах будуть використовувати звуки з відеоігор

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 7913
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 238
Дівчина тижня: еротична модель Стеффі Рубі, яка обожнює відриватися на фестивалях (18+)
  • 14 червня, 17:47
  • 1245
Загрузка...
Новини