Коли українцям можна буде дивитися футбол на стадіоні

Через зростання кількості нових випадків захворювання на коронавірус в Україні дату, коли можна буде насолодитися футболом на стадіоні, може бути трохи скореговано.

Раніше з'явилася інформація, що Українська асоціація футболу (УАФ) планувала дати можливість українським шанувальникам футболу бути присутніми на стадіонах під час матчів УПЛ, однак з обмеженням (до 25% заповнюваності трибун стадіону).

І ще: Під час матчу без глядачів на поле вибіг уболівальник: епічне відео

"УАФ планувала з 17 червня дати можливість вболівальникам бути присутнім на футбольних матчах, причому не більше 25% від заповнюваності стадіону. Однак через зростання нових випадків захворювання на коронавірус в Україні цю дату може бути скориговано", – повідомляють ЗМІ.

За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, рішення про допуск фанатів на трибуни буде ухвалюватися на підставі досвіду інших європейських чемпіонатів: "Уважно відстежуємо ситуацію в країнах Європи. Матчі Бундесліги поновилися 16 травня і тривають без глядачів. Серія А повернеться 20 червня – без глядачів, Данія від 28 травня – без глядачів, Іспанія від 11 червня – без глядачів".

Коли повернеться футбол

Це цікаво: У баскетбольних та футбольних матчах будуть використовувати звуки з відеоігор