Видозмінений вуглець: трейлер другого сезону серіалу, який варто побачити

У мережі показали свіжий тизер до другого сезону кіберпанк-серіалу Видозмінений вуглець (Altered Carbon), який незабаром вийде на екранах. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netflix нарешті показав свіжий трейлер до продовження серіалу "Видозмінений вуглець" (Altered Carbon), дата виходу якого запланована вже на 27 лютого.

І ще: Серіали про підлітків та секс, які варто подивитись і дорослим

Сюжет серіалу засновано на однойменному романі Річарда Моргана, який розповідає про недалеке майбутнє, коли технології дійшли до того, що людську свідомість можна переносити у нове тіло. Такий-собі варіант безсмертя влаштовує не всіх і доволі кардинально впливає на моральні цінності людей. Головним героєм є найманець Такеші Ковач, якого повертають до життя, щоб розкрити злочин проти багатія. У другому сезоні він знову змінить зовнішність, а також стикнеться з новими пригодами.

У головних ролях: Ентоні Макі, Антоніо Марциале, Кріс Коннер.

Видозмінений вуглець 2, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Читайте також: Нові серіали лютого 2020: список новинок, які вам точно сподобаються