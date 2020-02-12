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Видозмінений вуглець 2: трейлер кіберпанк-серіалу від Netflix

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Видозмінений вуглець 2 сезон - фото 1
Видозмінений вуглець 2 сезон

У мережі показали повноцінний трейлер до другого сезону серіалу "Видозмінений вуглець" (Altered Carbon), який показує утопічний світ, де є можливість жити вічно, але не у всіх. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімінговий сервіс Netflix потішив фанатів наукової фантастики повноцінним промо до продовження "Видозміненого вуглецю" (Altered Carbon), другий сезон якого вийде вже 27 лютого.

І ще: Вижити: трейлер нетипового серіалу з Софі Тернер

Сюжет розповість, як найманця Такеші Ковача знову повертають у новому тілі до життя. Щоправда, тепер на цій планеті домінує війна і десь затаїлось його давно втрачене кохання.

У головних ролях: Ентоні Макі, Антоніо Марциале, Кріс Коннер.

Видозмінений вуглець 2, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Серіал "Видозмінений вуглець" (Altered Carbon) засновано на однойменному романі Річарда Моргана, який розповідає про недалеке майбутнє, коли технології дійшли до того, що людську свідомість можна переносити у нове тіло. Такий-собі варіант безсмертя влаштовує не всіх і доволі кардинально впливає на моральні цінності людей. Головним героєм є найманець Такеші Ковач, якого повертають до життя, щоб розкрити злочин проти багатія. У другому сезоні він знову змінить зовнішність, а також стикнеться з новими пригодами.

Читайте також: Сексуальне виховання: з'явилось промо третього сезону серіалу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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