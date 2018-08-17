Видовищний ролик з горбатим китом захопив мережу

Дайвер каже, що спочатку у воді почув "пісню" кита / msn

Австралійському дайверу вдалося поплавати з найбільшою твариною на планеті.

Професійний 28-річний дайвер Адам Стерн зробив селфі з горбатим китом і зняв разом з ним ролик. Про це повідомляє Daily Mail.

І ще: Алігатору надрукували хвіст на 3D-принтері

Видовищний ролик з горбатим китом захопив мережу

Видовищний ролик з горбатим китом захопив мережу

Австралієць зустрів кита під час занурення біля узбережжя Нукуалофи, столиці королівства Тонга, Полінезія. Дайвер каже, що спочатку у воді почув "пісню" кита, а трохи пізніше зустрів самку. Тварина виявилася доброзичливою і десь півгодини провела разом зі Стерном.

Сам дайвер залишився під сильним враженням, не вірячи в те, що можна спокійно плавати біля такого величезного створіння.

Читайте також: На цих дивовижних знімках світом правлять тварини