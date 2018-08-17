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Видовищний ролик з горбатим китом захопив мережу

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Дайвер каже, що спочатку у воді почув "пісню" кита - фото 1
Дайвер каже, що спочатку у воді почув "пісню" кита / msn

Австралійському дайверу вдалося поплавати з найбільшою твариною на планеті.

Професійний 28-річний дайвер Адам Стерн зробив селфі з горбатим китом і зняв разом з ним ролик. Про це повідомляє Daily Mail.

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Видовищний ролик з горбатим китом захопив мережу - фото 270753
Видовищний ролик з горбатим китом захопив мережу - фото 270754
Видовищний ролик з горбатим китом захопив мережу
Видовищний ролик з горбатим китом захопив мережу - фото 270757
Видовищний ролик з горбатим китом захопив мережу

Австралієць зустрів кита під час занурення біля узбережжя Нукуалофи, столиці королівства Тонга, Полінезія. Дайвер каже, що спочатку у воді почув "пісню" кита, а трохи пізніше зустрів самку. Тварина виявилася доброзичливою і десь півгодини провела разом зі Стерном.

Сам дайвер залишився під сильним враженням, не вірячи в те, що можна спокійно плавати біля такого величезного створіння.

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Джерело: msn
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