На цих дивовижних знімках світом правлять тварини

Мати-природа набагато більша, ніж будь-хто з нас / unsplash

Роботи канадського фотографа вражають своєю реалістичністю.

Сюрреалістичні знімки, в яких розкрита невичерпна сила природи. Торонтський фотограф Мані за допомогою фотошопу створює фантастичний світ, де по землі ходять величезні тварини.

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У його інстаграм-акаунті дикі і домашні тварини – жахливі звірі, які спокійно розгулюють по містах і дикій місцевості. На щастя, в більшості випадків гіганти виглядають не загрозливо, навпаки, вони захищають і оберігають своїх "крихітних" співмешканців – людей.

Серія фотографій пробуджує в нас почуття, що мати-природа набагато більша, ніж будь-хто з нас, і чудових створінь, з якими ми ділимо цю планету, слід поважати.

На цих дивовижних знімках світом правлять тварини

На цих дивовижних знімках світом правлять тварини

На цих дивовижних знімках світом правлять тварини

На цих дивовижних знімках світом правлять тварини

На цих дивовижних знімках світом правлять тварини

На цих дивовижних знімках світом правлять тварини

На цих дивовижних знімках світом правлять тварини

На цих дивовижних знімках світом правлять тварини

На цих дивовижних знімках світом правлять тварини

На цих дивовижних знімках світом правлять тварини

На цих дивовижних знімках світом правлять тварини

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