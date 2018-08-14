Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

На цих дивовижних знімках світом правлять тварини

  • 47
Мати-природа набагато більша, ніж будь-хто з нас - фото 1
Мати-природа набагато більша, ніж будь-хто з нас / unsplash

Роботи канадського фотографа вражають своєю реалістичністю.

Сюрреалістичні знімки, в яких розкрита невичерпна сила природи. Торонтський фотограф Мані за допомогою фотошопу створює фантастичний світ, де по землі ходять величезні тварини.

І ще: Архітектор показав, як виглядає світ з висоти пташиного польоту

У його інстаграм-акаунті дикі і домашні тварини – жахливі звірі, які спокійно розгулюють по містах і дикій місцевості. На щастя, в більшості випадків гіганти виглядають не загрозливо, навпаки, вони захищають і оберігають своїх "крихітних" співмешканців – людей.

Серія фотографій пробуджує в нас почуття, що мати-природа набагато більша, ніж будь-хто з нас, і чудових створінь, з якими ми ділимо цю планету, слід поважати.

На цих дивовижних знімках світом правлять тварини - фото 270045
На цих дивовижних знімках світом правлять тварини
На цих дивовижних знімках світом правлять тварини - фото 270044
На цих дивовижних знімках світом правлять тварини
На цих дивовижних знімках світом правлять тварини - фото 270043
На цих дивовижних знімках світом правлять тварини
На цих дивовижних знімках світом правлять тварини - фото 270042
На цих дивовижних знімках світом правлять тварини
На цих дивовижних знімках світом правлять тварини - фото 270030
На цих дивовижних знімках світом правлять тварини
На цих дивовижних знімках світом правлять тварини - фото 270037
На цих дивовижних знімках світом правлять тварини
На цих дивовижних знімках світом правлять тварини - фото 270033
На цих дивовижних знімках світом правлять тварини - фото 270032
На цих дивовижних знімках світом правлять тварини
На цих дивовижних знімках світом правлять тварини - фото 270028
На цих дивовижних знімках світом правлять тварини
На цих дивовижних знімках світом правлять тварини - фото 270025
На цих дивовижних знімках світом правлять тварини
На цих дивовижних знімках світом правлять тварини - фото 270024
На цих дивовижних знімках світом правлять тварини
На цих дивовижних знімках світом правлять тварини - фото 270023
На цих дивовижних знімках світом правлять тварини

Читайте також: Дивовижний палац, в якому майже 1000 вікон

Джерело: unsplash
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 720
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 513
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 254
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Мистецтво