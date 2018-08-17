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Алігатору надрукували хвіст на 3D-принтері

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Замість гіпсових зліпків використали 3D-сканування - фото 1
Замість гіпсових зліпків використали 3D-сканування / NowThis News

Історія порятунку алігатора без хвоста, конфіскованого у незаконних торговців.

Хвіст допомагає алігатору маневрувати при ходьбі і плаванні, тож у дикій природі тварина з такими травмами полювати не може, а отже приречена на голодну смерть.

І ще: Учені розповіли, чому собаки бігають за власним хвостом

Екологи перевезли алігатора до герпетологічного товариства Фенікса, і дали ім'я Містер Стаббс. А в 2013 році його історією зацікавилися вчені з університету Мідвестерн в Арізоні. Вони зробили для алігатора штучний хвіст, але через п'ять років Містер Стаббс помітно зріс, і йому знадобився новий протез.

Для розробки нового протеза потрібно було "зняти мірки". Ризикувати життям вчені не захотіли, тож замість гіпсових зліпків використали 3D-сканування. Спеціальна програма дозволила точно розрахувати розмір і ідеальну форму хвоста для його кріплення на тіло рептилії.

Незабаром в справу пішла технологія 3D-друку. Як матеріал знову був обраний силікон, і алігатор отримав відразу кілька знімних хвостів, які він носить по черзі.

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