Відому картину Боттічеллі 70 років зберігали у запасниках

Більшість музеїв, які мають оригінали Сандро Боттічеллі, демонструють шедеври епохи Відродження на видному місці. Але Національний музей Уельсу в Кардіффі зберігав полотно флорентійського художника в запасниках майже 70 років!

Весь цей час картина вважалася копією і лише зараз була визнана оригіналом. Картину із зображенням Мадонни і немовляти в 1952 році заповіла музею Гвендолін Девіс, колекціонер і філантроп. Вона передбачала, що автор картини – сам Боттічеллі або один з його учнів. Однак в середині минулого століття мистецтвознавці вважали інакше, вважаючи полотно копією, причому не найкращої якості.

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Мадонна і немовля

Новий аналіз був ініційований автором телепередачі "Втрачені шедеври Британії" Бендором Гросвенором. За словами мистецтвознавця, картина нагадала йому іншу знамениту роботу Боттічеллі, "Народження Венери".

Народження Венери

Очищення і дослідження в інфрачервоному діапазоні дозволили дізнатися більше про дійсне походження картини. Фахівці змогли побачити, що художник кілька разів змінював деталі композиції, в тому числі положення рук фігур. Також вдалося виявити приховане під шаром фарби зображення голови людини. Експерти вважають, що до створення картини дійсно доклав руку сам Боттічеллі.

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